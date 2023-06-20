freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 8/10
usd 83.99
eur 91.80
Тема дняКак идут дела на стройке 4  моста
Все новости
Все новости

Строители смонтировали 26 вант на пилоне четвертого моста в Новосибирске — фото с места работ

Их установка началась еще в мае

55

Всего подрядчик протянет 70 вант

Поделиться

В Новосибирске строители четвертого моста смонтировали 26 вант на пилоне. Всего подрядчик протянет 70 вант. Группа «ВИС» показала фото со стройки.

— Сегодня началась укладка нижнего слоя дорожной одежды на русловой части моста между опорами 6 и 13 в направлении с правого на левый берег. Ранее здесь был выполнен гидроизоляционный слой и уложен литой асфальт, — объяснили в пресс-службе группы «ВИС».

Сейчас подрядчик укладывает асфальт между опорами 6 и 13

Сейчас подрядчик укладывает асфальт между опорами 6 и 13

Поделиться

Одновременно продолжается укладка асфальта на правобережной транспортной развязке — заезд на мост со стороны Зыряновского путепровода.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту. По данным министерства, цена будет варьироваться от 100 до 300 рублей.

По теме

Четвертый мостВИСНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter