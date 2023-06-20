Строители смонтировали 26 вант на пилоне четвертого моста в Новосибирске — фото с места работ

В Новосибирске строители четвертого моста смонтировали 26 вант на пилоне. Всего подрядчик протянет 70 вант. Группа «ВИС» показала фото со стройки.
— Сегодня началась укладка нижнего слоя дорожной одежды на русловой части моста между опорами 6 и 13 в направлении с правого на левый берег. Ранее здесь был выполнен гидроизоляционный слой и уложен литой асфальт, — объяснили в пресс-службе группы «ВИС».
Одновременно продолжается укладка асфальта на правобережной транспортной развязке — заезд на мост со стороны Зыряновского путепровода.
Ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту. По данным министерства, цена будет варьироваться от 100 до 300 рублей.