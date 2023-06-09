«Сегодня стало дороже»: НГС обошел три новосибирских заправки, чтобы узнать, насколько подскочили цены на бензин

В Новосибирске зафиксировали рост цен на бензин на автозаправочных станциях. Как сообщил Новосибирскстат, в Новосибирской области третью неделю фиксируется повышение цен на топливо, стоимость отдельных марок бензина увеличилась на 20 копеек. НГС посетил несколько АЗС в Новосибирске и узнал, сколько сейчас необходимо платить автомобилистам за топливо.
Как сообщили НГС на АЗС «Прайм» на улице Выборной, цены на бензин поднялись на заправке со вчерашнего дня. На одну из позиций стоимость увеличилась на два рубля.
— Цены на топливо подняли вчера. Бензин марки 98 «Прайм» — повышение составило 2 рубля, 95 «Прайм» — 10 копеек, АИ-92 и 92 «Прайм» — 20 копеек, — уточнил в разговоре с НГС сотрудник АЗС.
Так, стоимость бензина марки 95 «Прайм» составила 50,9 рубля за один литр, АИ-92 — 46,8 рубля.
На автозаправке «Лукойл» на улице Кирова приобрести бензин марки АИ-92 можно за 47 рублей, АИ-95 — 50,5 рубля. Как сообщили НГС специалисты, рост цен на продукцию составил 20 копеек.
— Бензин с сегодняшнего дня подорожал, — сообщил сотрудник автозаправки. — АИ-92, 95 и 98.
Цены на бензин также увеличились на АЗС «Газпромнефть». В частности, до повышения стоимости АИ-95 можно было приобрести за 49,45 рубля, теперь же его цена составила 49,65 рубля. На 20 копеек также поднялась стоимость G-Drive 95 — купить топливо можно за 51,05 рубля вместо 50,85 рубля.
— С начала года уже четвертое повышение, — отметили специалисты на АЗС. — Последнее было на этой неделе.
По данным Новосибирскстата, повышение потребительских цен на бензин фиксируется третью неделю подряд в Новосибирской области.
— На автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-98 и выше цены выросли на 0,3% (или на 14 копеек и на 21 копейку соответственно), АИ-95 — на 0,2% (или на 10 копеек). Цены на дизельное топливо не изменились, — указано в сообщении.
На 5 июня 2023 года средняя цена на моторное топливо марки АИ-92 в Новосибирской области составила 46,4 рубля, 3 июня прошлого года — 45,69 рубля, купить литр топлива марки АИ-95 в этом году можно за 49,66 рубля, в прошлом году — за 48,85 рубля. Почти на два рубля поднялась средняя цена на бензин марки АИ-98 — до 60,62 рубля, в июне прошлого года топливо стоило 58,6 рубля.
Отметим, Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином за февраль 2023 года. Регион занял шестую строчку рейтинга, лидером стала Республика Коми.