«Сегодня стало дороже»: НГС обошел три новосибирских заправки, чтобы узнать, насколько подскочили цены на бензин

На 5 июня 2023 года средняя цена на моторное топливо марки АИ-92 в Новосибирской области составила 46,4 рубля, 3 июня прошлого года — 45,69 рубля, купить литр топлива марки АИ-95 в этом году можно за 49,66 рубля, в прошлом году — за 48,85 рубля. Почти на два рубля поднялась средняя цена на бензин марки АИ-98 — до 60,62 рубля, в июне прошлого года топливо стоило 58,6 рубля.

