Новосибирская область попала в топ-6 регионов России с самым дешевым бензином

Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином за февраль 2023 года, заняв шестое место. Это следует из исследования аналитического агентства «Промрейтинг», опубликованного 4 апреля.
— Снижение потребительских цен на автомобильный бензин на 0,2% и более зафиксировано в 15 регионах страны. Значительнее всего он подешевел в Республике Коми — на 3,3%. Рост же цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечен в Красноярском крае, Самарской и Сахалинской областях, — говорится в исследовании.
Самый дешевый бензин в феврале был в Республике Коми (44,94 рубля за литр), вторым стал Алтайский край, третьим — Ямало-Ненецкий АО, четверым регионом — Курганская область, пятым — Республика Марий-Эл. Новосибирская область — шестая с 47,61 рубля за литр бензина.
Литр бензина на Чукотке стоит больше 64 рублей за литр, это самый высокий показатель в стране. Во всех остальных регионах литр обойдется дешевле 60 рублей.
Недавно Новосибирск занял второе место в России по количеству высотных домов.