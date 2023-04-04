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Новосибирская область попала в топ-6 регионов России с самым дешевым бензином

Лидером рейтинга стала Республика Коми с 44,94 рубля за литр топлива

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Самый дорогой бензин — ожидаемо в северных регионах страны

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Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином за февраль 2023 года, заняв шестое место. Это следует из исследования аналитического агентства «Промрейтинг», опубликованного 4 апреля.

— Снижение потребительских цен на автомобильный бензин на 0,2% и более зафиксировано в 15 регионах страны. Значительнее всего он подешевел в Республике Коми — на 3,3%. Рост же цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечен в Красноярском крае, Самарской и Сахалинской областях, — говорится в исследовании.

Десятка регионов с самыми низкими ценами на бензин в феврале

Десятка регионов с самыми низкими ценами на бензин в феврале

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Самый дешевый бензин в феврале был в Республике Коми (44,94 рубля за литр), вторым стал Алтайский край, третьим — Ямало-Ненецкий АО, четверым регионом — Курганская область, пятым — Республика Марий-Эл. Новосибирская область — шестая с 47,61 рубля за литр бензина.

Литр бензина на Чукотке стоит больше 64 рублей за литр, это самый высокий показатель в стране. Во всех остальных регионах литр обойдется дешевле 60 рублей.

Недавно Новосибирск занял второе место в России по количеству высотных домов.

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