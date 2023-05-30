В Новосибирске три камеры начали фиксировать выезд на полосу для автобусов — показываем на карте

В Новосибирске три камеры начали фиксировать выезд автомобилей на выделенную полосу для транспорта.
Как сообщают в региональном Центре организации дорожного движения, на комплексах фотовидеофиксации недавно включили новый режим. Теперь камеры на улице Восход, 7 и Красном проспекте, 59 и 66 фиксируют нарушение ПДД при проезде по выделенной полосе для общественного транспорта.
Такое решение улучшает работу транспорта, теперь автобусы и троллейбусы могут проехать без пробок даже в час пик.
По правилам ПДД по выделенной полосе могут ехать автобусы, троллейбусы, такси и школьные автобусы. За проезд других автомобилей по полосе или остановку на ней водителю грозит штраф в 1500 рублей.
Недавно мы писали о том, что в Новосибирске установят новые комплексы фиксаций ПДД на левом берегу.