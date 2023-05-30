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Тема дняГде камеры фиксируют выезд на полосу для автобуса
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В Новосибирске три камеры начали фиксировать выезд на полосу для автобусов — показываем на карте

За нарушение водителю грозит штраф

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Улучшенные камеры снимают нарушения на правом берегу города

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В Новосибирске три камеры начали фиксировать выезд автомобилей на выделенную полосу для транспорта.

Как сообщают в региональном Центре организации дорожного движения, на комплексах фотовидеофиксации недавно включили новый режим. Теперь камеры на улице Восход, 7 и Красном проспекте, 59 и 66 фиксируют нарушение ПДД при проезде по выделенной полосе для общественного транспорта.

Такое решение улучшает работу транспорта, теперь автобусы и троллейбусы могут проехать без пробок даже в час пик.

По правилам ПДД по выделенной полосе могут ехать автобусы, троллейбусы, такси и школьные автобусы. За проезд других автомобилей по полосе или остановку на ней водителю грозит штраф в 1500 рублей.

Недавно мы писали о том, что в Новосибирске установят новые комплексы фиксаций ПДД на левом берегу.

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