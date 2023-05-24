Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся в Новосибирске — где их разместят

Информация о проведении аукциона появилась на сайте госзакупок 24 мая. Согласно документам, комплексы установят на пересечении улиц Титова — Серафимовича, а также на участке улицы Петухова от дома № 57 до здания № 67 .



На перекрестке улиц Титова и Серафимовича появится один комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. На участке дороги устройство будет фиксировать со стороны улицы Римского-Корсакова проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другое. Нарушения будут отслеживаться со стороны улиц Костычева, Плахотного и Степной.

