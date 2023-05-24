Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся в Новосибирске — где их разместят

В Новосибирске ищут подрядчика, который установит новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на левом берегу города. За поставку устройств готовы заплатить более 17 миллионов рублей.
Информация о проведении аукциона появилась на сайте госзакупок 24 мая. Согласно документам, комплексы установят на пересечении улиц Титова — Серафимовича, а также на участке улицы Петухова от дома
На перекрестке улиц Титова и Серафимовича появится один комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. На участке дороги устройство будет фиксировать со стороны улицы Римского-Корсакова проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другое. Нарушения будут отслеживаться со стороны улиц Костычева, Плахотного и Степной.
Комплекс на улице Петухова будет отслеживать нарушения правил дорожного движения со стороны улицы Бородина и площади Кирова.
— Поставщик должен выполнить следующее: разработать схему организации дорожного движения на период производства работ, схема должна быть утверждена у собственника дороги и согласована с заказчиком, — указано в документах.
Поставить устройства необходимо в течение 40 дней с даты заключения контракта, источником финансирования выступают средства областного бюджета. Монтаж и ввод в эксплуатацию входят в срок поставки.
В начале апреля стало известно, что в Новосибирске установят 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их размещение потратят примерно 300 миллионов рублей.