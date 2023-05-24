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Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся в Новосибирске — где их разместят

За поставку устройств готовы заплатить более 17 миллионов рублей

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Устройства будут фиксировать непристегнутые ремни безопасности

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В Новосибирске ищут подрядчика, который установит новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на левом берегу города. За поставку устройств готовы заплатить более 17 миллионов рублей.

Информация о проведении аукциона появилась на сайте госзакупок 24 мая. Согласно документам, комплексы установят на пересечении улиц Титова — Серафимовича, а также на участке улицы Петухова от дома № 57 до здания № 67.

На перекрестке улиц Титова и Серафимовича появится один комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. На участке дороги устройство будет фиксировать со стороны улицы Римского-Корсакова проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другое. Нарушения будут отслеживаться со стороны улиц Костычева, Плахотного и Степной.

Комплекс на улице Петухова будет отслеживать нарушения правил дорожного движения со стороны улицы Бородина и площади Кирова.

— Поставщик должен выполнить следующее: разработать схему организации дорожного движения на период производства работ, схема должна быть утверждена у собственника дороги и согласована с заказчиком, — указано в документах.

Поставить устройства необходимо в течение 40 дней с даты заключения контракта, источником финансирования выступают средства областного бюджета. Монтаж и ввод в эксплуатацию входят в срок поставки.

В начале апреля стало известно, что в Новосибирске установят 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их размещение потратят примерно 300 миллионов рублей.

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