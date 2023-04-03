В Новосибирске установят 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД — показываем на карте

В Новосибирске установят 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, они появятся на перекрестках и улицах города. В конце марта подвели итоги на сайте госзакупок.
ЦОДД по Новосибирской области заключил 18 контрактов через сервис госзакупок на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры будут фиксировать нарушения на перекрестках и улицах. Всего на их установку потратят примерно 300 миллионов рублей.
Как отметили в ЦОДД, комплексы будут фиксировать нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, непредоставление преимущества в движении пешеходам. Кроме того, будут штрафовать за непристегнутый ремень безопасности и перевозку пассажиров, которые также не пристегнуты.
Итоги аукционов подвели в конце марта, в течение 40 дней после подписания контракта все комплексы должны быть поставлены. Деньги на закупку выделили из регионального бюджета.
Как ранее стало известно, комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения начали фиксировать непристегнутый ремень на улице Титова, 17 и в Железнодорожном районе на улице Вокзальной магистрали, 19.