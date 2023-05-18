В Новосибирске ищут подрядчика для установки новых светофоров — где их разместят

В Новосибирске объявили аукцион для выполнения работ по проектированию и строительству светофорных объектов на правом и левом берегах города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документам, заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», начальная цена контракта на выполнение работ составляет 64 миллиона рублей.
Победитель аукциона выполнит работы по проектированию и строительству светофоров на 22 адресах. Их разместят на улицах Мира, Одоевского, Первомайской и других.
— Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 метров, с использованием светодиодных источников света от номинального напряжения электросети, — отмечается в документах.
— Проектной документацией предусмотреть установку детекторов движения транспортных потоков на светофорных объектах, — указано в документах.
Подрядчик выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы по светофорным объектам, а также тестовые запуски устройств. Завершить работы по контракту необходимо 30 ноября этого года. Источником финансирования выступает бюджета города.
16 мая НГС сообщал о том, что в Новосибирске ищут подрядчика, который установит светофоры на двух перекрестках. За работы готовы заплатить более 7,6 миллиона рублей.