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Мотоциклист столкнулся с автомобилем на Немировича-Данченко

На месте дорожно-транспортного происшествия находится скорая помощь

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Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко

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Утром 8 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием мотоцикла. Как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

— На улице Немировича-Данченко перед перекрестком с Костычева столкнулись автомобиль и мотоцикл, — указано в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на улице Костычева в сторону Вертковской. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Накануне в Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. После столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.

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