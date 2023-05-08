Мотоциклист столкнулся с автомобилем на Немировича-Данченко

Утром 8 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием мотоцикла. Как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
— На улице Немировича-Данченко перед перекрестком с Костычева столкнулись автомобиль и мотоцикл, — указано в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на улице Костычева в сторону Вертковской. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. После столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.