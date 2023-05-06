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«Дорожники, идите жарьте шашлык»: новосибирцы застряли в 8-километровой пробке на ГБШ

Горожане поехали в сторону Раздольного

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Выехать из города сегодня непросто

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Днем 6 мая в Новосибирске собралась пробка на Гусинобродском шоссе на выезде из города. По данным сервиса «Яндекс.Карты», она растянулась примерно на 8 километров.

Пробка начинается в Октябрьском районе, в районе магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе. Заканчивается у села Раздольного, недалеко от кладбища у Гусинобродского тракта. Судя по карте 2ГИС, на участке идет дорожный ремонт в районе улицы Промышленной, 23б в Раздольном.

Длина пробки — примерно 8 километров

Длина пробки — примерно 8 километров

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Водители, которые пытаются выехать из города по этой дороге, оставляют комментарии на сайте 2ГИС.

— Сколько вы бензина в пробках сожжете, можно обожраться картошки с помидорами на эти деньги, — пишет пользователь под ником Антон Немцев.

— Продам дачу. Недорого, — написал другой сибиряк.

— Именно сегодня, именно сейчас надо катать асфальт. Дорожники, идите жарьте шашлык, — написала Anna Zakirova.

В целом по Новосибирску пробки оценивают в 6 баллов. Самые большие заторы собрались в районе Тещиного языка, на улице Жуковского, Мочищенском шоссе, улице Восход.

Ранее НГС сделал подборку лучших мест Новосибирска, где можно жарить шашлыки. Для этого необязательно уезжать далеко от города.

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РаздольноеГусинобродское шоссеПробкиРемонт дорог
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