В лесу, с баней и под навесом: где в Новосибирске и его окрестностях пожарить шашлыки — подборка лучших мест

Стоимость: 500 рублей в час. Минимальный заказ — от 5 часов. Предусмотрено бронирование по предоплате в размере 50%. Время работы — с 10 до 22 часов.

В компании пояснили, что дополнительно на месте можно арендовать благоустроенный гостиничный номер с телевизором, собственным санузлом и двуспальной кроватью. Вход в номер — из беседки. Стоимость номера — 1700 рублей в сутки.

