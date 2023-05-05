В лесу, с баней и под навесом: где в Новосибирске и его окрестностях пожарить шашлыки — подборка лучших мест

В Новосибирск вернулась весенняя погода. Это прекрасный повод для поездки на шашлыки с компанией. НГС сделал подборку мест, где можно провести время с друзьями, вполне законно пожарить шашлыки и полюбоваться природой.
Беседка «Пятница»
Расположение: беседка расположена на территории гостиничного комплекса в Заельцовском районе. Рядом есть пруд, газоны. Вместимость — до 12 гостей. Внутри есть электричество и мебель. Рядом мангал с решеткой, кран с водой, комфортный санузел в гостинице.
Стоимость: 500 рублей в час. Минимальный заказ — от 5 часов. Предусмотрено бронирование по предоплате в размере 50%. Время работы — с 10 до 22 часов.
В компании пояснили, что дополнительно на месте можно арендовать благоустроенный гостиничный номер с телевизором, собственным санузлом и двуспальной кроватью. Вход в номер — из беседки. Стоимость номера — 1700 рублей в сутки.
Телефон: +7 962 828–53–98
Время работы: с 10 до 00 часов.
Беседки в горнолыжном комплексе «Иня»
Расположение: беседки расположены по адресу Ключ-Камышенское Плато, 10/1. На территории живописный вид на город, красивый лес. Предусмотрена аренда беседки с мангалом для шашлыка. Всего предлагают 13 деревянных беседок. Они оборудованы всем необходимым для застолья на природе: есть мангал, свет, розетки.
Стоимость: аренда беседок
Аренда беседок
Предусмотрена также аренда открытой панорамной площадки с вместимостью до 20 человек. Стоимость ежедневно — 500 рублей в час.
Есть аренда мангальных площадок вместимостью до 10 человек. Стоимость с понедельника по четверг — 300 рублей в час, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 400 рублей в час.
Аренда теплой беседки «Вершина» вместимостью до 17 человек с понедельника по четверг составит 800 рублей в час, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 1000 рублей в час.
Аренда беседки «Шатер» вместимостью до 15 человек обойдется с понедельника по четверг в 600 рублей в час, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 700 рублей в час.
Предусмотрена также аренда беседок на целый день (от 2,5 до 4 тысяч рублей).
На месте гости могут купить уголь для мангала, решетку, розжиг, средства против насекомых, веер. Можно купить штопор, нож и одноразовую скатерть, набор одноразовой посуды.
Беседки «Меркурий»
Расположение: находятся на базе отдыха «Меркурий» в дачном поселке Мочище по адресу улица Снежная, 15, к. 20 в живописном лесу. К аренде предлагают 5 беседок с зоной барбекю.
Стоимость: беседки «Пейнтбол» с вместимостью до 15 человек. 500 рублей в час, 4-й час — подарочный.
Беседка «Сауна» вместимостью до 20 человек. 700 рублей в час до 12 человек + 150 рублей доплата за каждого человека свыше 12 человек. При аренде беседки с сауной в будние дни стоимость 860 рублей в час, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 1200 рублей в час. В сауне есть комната отдыха, бильярдная и бассейн.
Беседка «Гостевой дом» вместимостью до 30 человек. 700 рублей в час до 12 человек. Единоразовая доплата за каждого человека свыше — 150 рублей. Беседку можно арендовать с гостевым домом с понедельника по четверг за 5 тысяч рублей в сутки, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — за 8 тысяч рублей в сутки. В гостевом доме есть три спальни, кухня, банкетный зал, телевизор и караоке.
Телефон: 255–15–95.
Беседка «Золотой берег»
Расположение: беседка с барбекю до 12 человек расположена недалеко от Обского моря в Чемском бору в 35 км от центра Новосибирска по адресу улица Софийская, 19. Внутри есть электричество, вода, мебель. Находится на закрытой территории коттеджа. Оборудованный пляж санатория «Золотой берег» в 5 минутах ходьбы.
Стоимость: с понедельника по пятницу — 5 тысяч рублей в день, с пятницы по воскресенье — 7 тысяч рублей. Доступно бронирование по предоплате в размере 50%.
Телефон: 8 913 921–30–53, 295–50–65.
Время работы: с 12 до 22.
Беседка-зонт с баней «Кедровый теремок»
Расположение: беседка-зонт с баней находится в Октябрьском районе на улице Кленовой, 1. Вместимость — до 10 человек. Для гостей предлагается небольшой уютный дворик со столом, лавками, мангалом и большим зонтом 3х3 м, который можно сложить, если хочется позагорать. Аренда беседки с баней позволяет в случае непогоды разместиться в зоне отдыха на втором этаже бани-коттеджа, где есть телевизор, караоке, чайник и микроволновая печь.
Стоимость: с понедельника по четверг аренда — 5 тысяч рублей, с пятницы по воскресенье — 7 тысяч рублей, в праздники — 8 тысяч рублей. Предусмотрен страховой депозит в размере 5 тысяч рублей. Парилка — 2 тысячи рублей за 4 часа. Также дополнительно предлагается аренда казана с печью в размере 500 рублей.
Телефон: 248–53–98.
Время работы: с 14 до 22.
Беседки «Чкаловские дачи»
Расположение: беседки находятся в дачном поселке Мочище по адресу микрорайон Дом отдыха Мочище, 4 на закрытой территории экопарка в лесу. Есть открытые и теплые беседки. Вместимость — до 10 гостей. На территории есть волейбольное, футбольное и баскетбольное поля, пейнтбол, прокат велосипедов, мячи и бадминтон.
Стоимость: до 10 человек — 1500 рублей в час. Продление после 21 часа возможно по согласованию с менеджером и оплачивается по двойному тарифу — 2 тысячи рублей в час. Возможно бронирование по предоплате в размере 50%. Также нужно будет оставить в залог документ. Минимальный срок аренды — 2 часа. Для именинников действует акция — пятый час в подарок.
Аренда игрового поля обойдется в 1500 рублей в час. Прокат велосипеда — 300–400 рублей в час, аренда мячей и бадминтона — 200 рублей в час.
Телефон: 327–00–00.
Беседки в парке Кольцово
Расположение: беседки расположены в живописном месте — в парке Кольцово по адресу рабочий поселок Кольцово, проспект Академика Сандахчиева, 1.
Стоимость: стоимость беседки вместимостью до 10 человек — 500 рублей в час или 5,5 тысячи в день, вместимостью до 20 человек — 600 рублей в час или 7 тысяч рублей в день, беседка вместимостью до 50 чел — тысяча рублей в час или десять тысяч рублей в день. Минимальный заказ беседки — 2 часа. Дополнительно можно арендовать решетки-гриль и шезлонги.
Телефон: 8 906 907–48–40.
Площадки для барбекю «Весело-село»
Расположение: находятся на территории отеля «Сосновка» в барбекю-парке «Весело-село» в Бердске на территории Речкуновской зоны отдыха, ЗАО «Сосновка».
Стоимость: в зависимости от выбора беседки от 500 до 1000 рублей в час. Есть беседки «Русская изба», «Украинская», «Арабская», «Африка» и «Пещера».
Телефон: 8 983 510–27–30
Беседки в Заельцовском парке
Расположение: находятся в Новосибирске по адресу улица Парковая, 88. Гостям предлагается отдых в тихом и уютном месте в беседках и гриль-домиках.
Стоимость: к аренде предлагаются большие беседки открытого типа. Стоимость — 600 рублей в час или безлимит за 6 тысяч рублей. Предусмотрены для компании до 20 человек. Также можно арендовать маленькие беседки открытого типа за 350 рублей в час или за 3 тысячи рублей по безлимиту. Рассчитаны на компанию до 6–8 человек.
Можно снять гриль-домик за 1300 рублей в час или за 8 тысяч рублей по безлимиту. Гриль-домик рассчитан для компании до 15 человек. Есть корпоративная беседка с отдельной территорией для компании до 25 человек. Час аренды в ней обойдется в тысячу рублей.
Беседку или гриль-домик можно забронировать по предоплате, которая входит в стоимость. Остальную часть суммы можно оплатить в день отдыха. Если отменить бронирование менее, чем за 2 суток, предоплату не вернут. Минимальный заказ — на 3 часа. В субботу и праздничные дни бронь доступна только на полный день по безлимиту.
Телефон: 8 903–900–65–60.
Время работы: с 10 до 22 часов.
Чтобы шашлык в компании друзей получился отменным, советуем обратить внимание на обзор НГС о том, где выбрать вкусное и свежее мясо.