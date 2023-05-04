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Две станции метро в Калининском районе: мэрия Новосибирска опубликовала проект развития к 2030 году

Смотрим на карте, куда планируют провести линию

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Точные сроки строительства новых станций метро в Новосибирске неизвестны

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Мэрия Новосибирска опубликовала проект планировки территории рядом с «Сосновым бором» в Калининском районе. Согласно документу, там могут появиться новые станции метро.

В проекте говорится о развитии района до 2030 года. В документе указано, что для обслуживания территории планируют построить станции метро на пересечении улиц Учительской и Богдана Хмельницкого, а также Рассветной и Курчатова.

— Для обслуживания планируемой территории за расчетным сроком предусмотрено строительство двух станций метрополитена перспективной правобережной линии метро с транспортно-пересадочными узлами на наземные виды транспорта: «Учительская» и «Снегири», — указано в постановлении.

В районе «Соснового бора» планируют построить трамвайное депо, рассчитанное на 100 вагонов.

Ранее НГС писал о том, что после 2030 года в Новосибирске трамвайные пути с площади Калинина планируют протянуть на левый берег. Они должны пройти по новому мосту до улицы Станционной.

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МетрополитенСосновый борУлица Богдана ХмельницкогоКалининский район
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