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Едут с цветами: на Троллейной собралась длинная пробка на подъезде к кладбищу

Сегодня православные отмечают Радоницу

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Пробка собралась около 10:00

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Утром 25 апреля в Новосибирске собралась пробка в районе Тещиного языка на подъезде к Клещихинскому кладбищу.

Сегодня православные отмечают церковный праздник Радоница — родительский день, в который принято посещать кладбища.

Движение сильно затруднено на Троллейной в сторону Клещихинского кладбища. Общая длина пробки — примерно 2,5 километра

Движение сильно затруднено на Троллейной в сторону Клещихинского кладбища. Общая длина пробки — примерно 2,5 километра

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В пробку на Тещином языке попала журналист НГС Настасья Медведева.

— Мы выехали от площади Маркса, пробка от Кирзавода. Глухая, практически не заканчивается. Таксист срезал, получится быстрее доехать. А так всё стоит — автобусы, грузовики. Едут «Газели» с цветами на кладбище. Обычно такой пробки нет, — рассказала Настасья.

Рядом с кладбищем дежурят машины полиции

Рядом с кладбищем дежурят машины полиции

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По словам корреспондента, у главного входа на кладбище въезд перекрыт.

На Радоницу в Новосибирске закрыли проезды по городским кладбищам. Посмотрите на схемы перекрытий на картах.

ПробкаРадоницаКладбищеТещин язык
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