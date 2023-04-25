Едут с цветами: на Троллейной собралась длинная пробка на подъезде к кладбищу

Утром 25 апреля в Новосибирске собралась пробка в районе Тещиного языка на подъезде к Клещихинскому кладбищу.
Сегодня православные отмечают церковный праздник Радоница — родительский день, в который принято посещать кладбища.
В пробку на Тещином языке попала журналист НГС Настасья Медведева.
— Мы выехали от площади Маркса, пробка от Кирзавода. Глухая, практически не заканчивается. Таксист срезал, получится быстрее доехать. А так всё стоит — автобусы, грузовики. Едут «Газели» с цветами на кладбище. Обычно такой пробки нет, — рассказала Настасья.
По словам корреспондента, у главного входа на кладбище въезд перекрыт.
На Радоницу в Новосибирске закрыли проезды по городским кладбищам. Посмотрите на схемы перекрытий на картах.