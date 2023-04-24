Стали известны подробности ДТП возле разъезда Иня: в аварии погиб мужчина

В ГИБДД рассказали о последствиях аварии, которая произошла 24 апреля в Новосибирске недалеко от разъезда Иня, где столкнулись два автомобиля. В аварии погиб пожилой мужчина, еще двух человек доставили в больницу с травмами.
Подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Тойота-Корона-Премио» и «Лексус-570» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. По данным ведомства, инцидент произошел в 14:35 напротив дома № 8 по улице Старое шоссе. Прежде очевидцы сообщали, что авария произошла на участке Бердского шоссе, которое недалеко от указанного места ДТП.
44-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны улицы Звездной в направлении Одоевского. Совершая разворот на шоссе, водитель врезался в автомобиль «Лексус-570», который ехал во встречном направлении.
— В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Тойота» — неустановленный мужчина, на внешний вид 60 лет, в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля «Тойота» и второй пассажир — мужчина 1982 года рождения, — сообщили в ведомстве.
В сообщении указано, что на месте ДТП работали экипаж ДПС, следственно-оперативная группа и сотрудники пожарно-спасательного подразделения Новосибирска — последние проводили деблокировку пострадавших.
В сервисе «Яндекс.Карты» указано, что после ДТП на дороге образовалась пробка, длина которой составляет почти 5 километров.
Накануне в Новосибирске скопилась пробка вблизи остановки наземного транспорта «Микрорайон Весенний». Затор образовался на улице Первомайской из-за ДТП.