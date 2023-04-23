Новосибирцы встали в пробку на Первомайке — что произошло

Вечером 23 апреля в Новосибирске скопилась пробка вблизи остановки наземного транспорта «Микрорайон Весенний». Затор образовался на улице Первомайской из-за дорожно-транспортного происшествия.
Соответствующая информация появилась на сайте 2ГИС. Как сообщает сервис, авария произошла на перекрестке улиц Первомайской и Заречной. Пользователи 2ГИС прикрепили фотографии с места событий. Судя по кадрам, на участке дороги произошло ДТП с участием автомобиля такси.
Данные о дорожно-транспортном происшествии размещены на сайте «Яндес.Карты». По данным сервиса, улицу сковала пробка, длина которой составляет более 600 метров.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
20 апреля в Новосибирске из-за ДТП образовалась пробка на Димитровском мосту. Момент аварии опубликовали в соцсетях.