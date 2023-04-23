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Тема дняНовосибирцы встали в пробку на Первомайке
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Новосибирцы встали в пробку на Первомайке — что произошло

На участке дороги затруднено движение из-за ДТП с такси

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Затор образовался на улице Первомайской

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Вечером 23 апреля в Новосибирске скопилась пробка вблизи остановки наземного транспорта «Микрорайон Весенний». Затор образовался на улице Первомайской из-за дорожно-транспортного происшествия.

Соответствующая информация появилась на сайте 2ГИС. Как сообщает сервис, авария произошла на перекрестке улиц Первомайской и Заречной. Пользователи 2ГИС прикрепили фотографии с места событий. Судя по кадрам, на участке дороги произошло ДТП с участием автомобиля такси.

Пользователи 2ГИС прикрепили фотографии с места событий

Пользователи 2ГИС прикрепили фотографии с места событий

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Данные о ДТП размещены на сайте «Яндес.Карты»

Данные о ДТП размещены на сайте «Яндес.Карты»

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Данные о дорожно-транспортном происшествии размещены на сайте «Яндес.Карты». По данным сервиса, улицу сковала пробка, длина которой составляет более 600 метров.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

20 апреля в Новосибирске из-за ДТП образовалась пробка на Димитровском мосту. Момент аварии опубликовали в соцсетях.

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