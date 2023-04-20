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Появилось видео лобового ДТП на Димитровском мосту — водитель выехал на встречку

Информации о пострадавших до сих пор нет

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Водитель Nissan Cube внезапно вырулил на встречную полосу

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В соцсетях опубликован момент ДТП на Димитровском мосту, из-за которого 20 апреля в сторону правого берега скопилась огромная пробка. Один из участников аварии по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу.

На записи видно, как в сторону левого берега движется плотный поток автомобилей. Внезапно Nissan Сube выезжает на встречную полосу и лоб в лоб встречается с Lada Vesta в среднем ряду.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка в сторону правого берега. Люди теряют время и на площади Труда, и на площади Энергетиков, и на прилегающих к ним улицах.

В ГИБДД ситуацию до сих пор не прокомментировали. Информации о пострадавших нет. При этом, судя по фото очевидцев, на месте ЧП была замечена машина реанимации.

На прошлой неделе Димитровский мост перекрыли сотрудники ГИБДД из-за погони за КАМАЗом. Водитель не остановился по требованию инспекторов и устроил гонки с несколькими патрульными автомобилями.

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