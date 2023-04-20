Появилось видео лобового ДТП на Димитровском мосту — водитель выехал на встречку

В соцсетях опубликован момент ДТП на Димитровском мосту, из-за которого
На записи видно, как в сторону левого берега движется плотный поток автомобилей. Внезапно Nissan Сube выезжает на встречную полосу и лоб в лоб встречается с Lada Vesta в среднем ряду.
Из-за ДТП образовалась огромная пробка в сторону правого берега. Люди теряют время и на площади Труда, и на площади Энергетиков, и на прилегающих к ним улицах.
В ГИБДД ситуацию до сих пор не прокомментировали. Информации о пострадавших нет. При этом, судя по фото очевидцев, на месте ЧП была замечена машина реанимации.
На прошлой неделе Димитровский мост перекрыли сотрудники ГИБДД из-за погони за КАМАЗом. Водитель не остановился по требованию инспекторов и устроил гонки с несколькими патрульными автомобилями.