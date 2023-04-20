Димитровский мост встал в огромную пробку в сторону правого берега из-за ДТП

Утром 20 апреля скопилась огромная пробка на Димитровском мосту. Затруднено движение на протяжении всей переправы в сторону правого берега.
По данным сервиса 2Gis, причина пробки — авария, которая произошла рядом с путепроводом. По словам очевидцев, в сторону места ДТП направились несколько машин скорой помощи.
— Две кареты 03 едут, значит есть пострадавшие, — сообщил один из пользователей.
Редакция НГС отправила запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать ситуацию.
На прошлой неделе Димитровский мост перекрыли сотрудники ГИБДД из-за погони за КАМАЗом. Водитель не остановился по требованию инспекторов и устроил гонки с несколькими патрульными автомобилями.