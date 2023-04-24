«На дороге валяется детское кресло»: седан и универсал разбились на Бердском шоссе — работают скорая и полиция

На Бердском шоссе крупная авария — столкнулись как минимум два автомобиля недалеко от разъезда Иня в Новосибирске. На месте работают несколько экипажей ГИБДД, скорая помощь, пожарные.
Видео появилось в группе «ЧП Новосибирск».
— На дороге детское кресло валяется. Ужасно. Страшное ДТП, — отметила подписчица группы «ЧП Новосибирск».
Очевидцы пишут, что в ДТП есть пострадавшие. Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.
Ранее в соцсетях опубликовали момент ДТП на Димитровском мосту. Один из участников аварии по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу.