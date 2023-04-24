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«На дороге валяется детское кресло»: седан и универсал разбились на Бердском шоссе — работают скорая и полиция

Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие

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На месте работают полиция и пожарные

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На Бердском шоссе крупная авария — столкнулись как минимум два автомобиля недалеко от разъезда Иня в Новосибирске. На месте работают несколько экипажей ГИБДД, скорая помощь, пожарные.

Видео появилось в группе «ЧП Новосибирск».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ЧП Новосибирск

— На дороге детское кресло валяется. Ужасно. Страшное ДТП, — отметила подписчица группы «ЧП Новосибирск».

Очевидцы пишут, что в ДТП есть пострадавшие. Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.

Ранее в соцсетях опубликовали момент ДТП на Димитровском мосту. Один из участников аварии по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу.

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