Новые трамвайные пути протянут до автовокзала в Новосибирске — ради них снесут киоски

В Новосибирске вдоль Гусинобродского шоссе протянут трамвайные пути до автовокзала. Ради строительства снесут киоски. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии города.
Как отметили в администрации, новые трамвайные пути пройдут от уже существующего трамвайного кольца с пересечением улиц Волочаевской и Коминтерна вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала Восточного.
— При строительстве трамвайного пути киоски, попадающие в зону строительства, будут сноситься, — говорится в ответе.
Сейчас работники вынесли сети водопровода, канализации, реконструировали участок теплотрассы, проложили подводящий кабель и закупают материалы, которые необходимы для работ. Строительство планируют завершить в июле 2024 года.
На портале госзакупок уже появился лот на поставку шпал для новых рельсов. За это готовы заплатить более 18 миллионов рублей. Заказчиком выступает Департамент транспорта мэрии Новосибирска, аукцион выиграла компания ООО «Мск
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2016 году в Москве. Директор и учредитель — Сергей Русин. На конец 2022 года выручка компании составила 66,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,4 миллиона рублей.
Как ранее писал НГС, длина новых трамвайных путей составит около 1150 метров.
Недавно стало известно, что в Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог в городе к осени. Три лота появилось на сайте госзакупок общей стоимостью более 663 миллионов рублей.