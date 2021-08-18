Трамвайные пути протянут до автовокзала на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске объявили аукцион на разработку документации для строительства трамвайных путей к автовокзалу на Гусинобродском шоссе от кольца на Волочаевской. Их длина составит около 1150 метров.

Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожного благоустройства мэрии, организатор — муниципальное предприятие «Метро МиР».

Подрядчик должен будет разработать сметную документацию, технологические и конструктивные решения для трамвайных путей, дренажа, контактной сети, сети связи, освещения. Также он реконструирует теплосеть на месте строительства путей. По данным сайта госзакупок, за все работы готовы заплатить 65,8 миллиона рублей.