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Трамвайные пути протянут до автовокзала на Гусинобродском шоссе

Часть работ сделают уже в этом году

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За работы власти готовы заплатить 65,8 миллиона рублей

За работы власти готовы заплатить 65,8 миллиона рублей

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В Новосибирске объявили аукцион на разработку документации для строительства трамвайных путей к автовокзалу на Гусинобродском шоссе от кольца на Волочаевской. Их длина составит около 1150 метров.

Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожного благоустройства мэрии, организатор — муниципальное предприятие «Метро МиР».

Подрядчик должен будет разработать сметную документацию, технологические и конструктивные решения для трамвайных путей, дренажа, контактной сети, сети связи, освещения. Также он реконструирует теплосеть на месте строительства путей. По данным сайта госзакупок, за все работы готовы заплатить 65,8 миллиона рублей.

— Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат, — не позднее 31.12.2021 года, — говорится в аукционной документации.

Электронный аукцион проведут 25 августа. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какой срок планируют проложить пути к автовокзалу.

Этим летом в Новосибирске на линию вышел отремонтированный трамвай из Москвы. Он работает на маршруте № 14 — показываем, что в нем есть.

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