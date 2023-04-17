Студенты и пенсионеры смогут бесплатно ездить по четвертому мосту: кто еще попал в льготный список — ответ от Минтранса

Льготники смогут не платить за проезд по платным дорогам в Новосибирской области. Об этом сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский в официальном Telegram-аккаунте.
— Льготники смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Такое решение ранее приняли на федеральном уровне, теперь мы совместно с правительством Новосибирской области и заксобранием приводим в соответствие региональный закон. Проект закона утвердили на заседании правительства. Следующий шаг — обсуждение на профильном комитете вместе с областными депутатами, — объяснил министр.
В Министерстве транспорта Новосибирской области уточнили, кто относится к таким льготникам:
— Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети, студенты, многодетные семьи и другие. Полный список устанавливается правительством РФ и НСО.
В Новосибирске до конца 2023 года откроют для движения четвертый мост. Проезд будет платным. Тарифы Министерство транспорта НСО публиковало еще в 2021 году.
После ввода в эксплуатацию четвертого моста через Обь у Новосибирска появятся новые дорожные развязки на левом берегу.