Скорая застряла, трактор съехал в кювет: колонка жительницы маленькой улицы в Новосибирске, которую никто не хочет чистить

Дорога, которая соединяет улицу Ясеневую с Турухановской в микрорайоне Пашино, — единственная, по которой можно дойти в школу, садик и больницу. Есть еще одна, но она объездная. Если посмотреть по карте, до больницы, например, идти нереально. Зимой ее отказываются чистить, ссылаясь на то, что это технический проезд. Нам с мужем пришлось купить снегоуборщик и обслуживать эту дорогу за свой счет. Пришлось брать мощный, за 115 тысяч, чтобы он потянул такие объемы.

Но весной, когда все это начинает таять, мы своими силами ничего сделать не можем. Когда старший ребенок идет в школу, он проваливается в эти сугробы чуть ли не по пояс. Утром я его на машине отвожу, но если, не дай бог, она сломалась, то с младшими я уже никуда не могу пойти.