Скорая застряла, трактор съехал в кювет: колонка жительницы маленькой улицы в Новосибирске, которую никто не хочет чистить

Дороги в Новосибирске — вечная проблема. И если жители центральных районов еще могут рассчитывать на то, что их двор почистят, то горожане на периферии надеются только на себя. Так и жительница Пашино Галина Кулякова устала ждать помощи от чиновников и вместе с мужем купила снегоочистительную машину. Благодаря этому зимой ей удалось сохранить единственную дорогу, связывающую дом с большим миром. Но весной стало понятно, что без посторонней помощи все же не обойтись. Галина рассказала НГС, как жить на маленькой улице, которую игнорирует администрация — публикуем ее рассказ от первого лица.
Дорога, которая соединяет улицу Ясеневую с Турухановской в микрорайоне Пашино, — единственная, по которой можно дойти в школу, садик и больницу. Есть еще одна, но она объездная. Если посмотреть по карте, до больницы, например, идти нереально. Зимой ее отказываются чистить, ссылаясь на то, что это технический проезд. Нам с мужем пришлось купить снегоуборщик и обслуживать эту дорогу за свой счет. Пришлось брать мощный, за 115 тысяч, чтобы он потянул такие объемы.
Но весной, когда все это начинает таять, мы своими силами ничего сделать не можем. Когда старший ребенок идет в школу, он проваливается в эти сугробы чуть ли не по пояс. Утром я его на машине отвожу, но если, не дай бог, она сломалась, то с младшими я уже никуда не могу пойти.
Наша улица состоит из 4 домов, в 2 из них живут только летом. Может, это связанно с тем, что зимой тут невозможно жить. С поворота на Ясеневую дороги нет вообще. Соответственно, к нам не приезжает ни ассенизатор, ни скорая помощь, ни пожарная машина. Зимой нам попытался помочь депутат Вячеслав Илюхин: вызвал трактор. Трактор, свернув к нам на улицу, съехал в кювет. Его снесло, потом сутки доставали.
Один раз зимой я вызывала скорую детям, она поехала по техническому проезду и застряла у нашего дома. Врач дошла пешком, а потом побежала по сугробам назад в больницу, потому что у нее начался прием. Водителю скорой повезло, что по Турухановской проезжал трактор, он его вытащил. А если бы на скорой нужно было экстренно поехать в больницу? Не знаю, чем бы это кончилось.
Мы купили этот дом в феврале 2022 года, почти сразу я обратилась к начальнику отдела по жилому району Пашино Денису Косвинцеву. Постоянно писала, звонила с этой проблемой. Но он говорил, что это технический проезд, его не обязаны обслуживать. Так если он технический, почему не построить основную дорогу? Тем более по карте она проходит. Местные жители даже начали этому содействовать — подавали объявления, чтобы строительный мусор свозили для отсыпки дороги. Частично ее отсыпали, но физически у людей нет возможности вызвать бульдозер, выровнять все это.
Как говорят в администрации: «Сделаем дорогу, когда ваше поле застроят и там начнут жить люди». То есть мы не люди?
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