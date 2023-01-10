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Согреть СГК: злая колонка журналиста, вынужденного платить всё больше за тепло, которое ему не нужно (6158 рублей за декабрь)

Одно отопление уже обходится в полтора раза дороже, чем вся коммуналка восемь лет назад

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За отапливание улиц приходится платить горожанам

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Новосибирцы получили первые в этом году счета за коммунальные услуги и уже успели сказать по этому поводу немало непечатных слов в адрес тех, кто им их выставил. Обозреватель НГС Стас Соколов оказался в их числе, но решил посмотреть на проблему шире. Дело не только в росте тарифов, а в том, что он (как и многие горожане) просто физически не нуждается в львиной доле тех услуг, за которые вынужден платить. Далее — от первого лица.

Мне тут выставили счет за отопление и горячую воду. По версии СГК, за декабрь я должен уплатить этой уважаемой организации 6158 рублей 56 копеек. Лет восемь назад этой суммы мне хватало не только на все коммунальные платежи, но и еще пару-тройку раз сходить поесть чего-то вкусного в ресторане. А теперь вот хватает только на тепло. Зарплата с тех пор, кстати, парадоксальным образом не увеличилась (скорее наоборот). Ну это, как говорится, мои личные проблемы, нужно больше и лучше работать.

Меня больше задевает другое. Дело в том, что, несмотря на некоторое количество холодных дней, весь декабрь в нашей трехкомнатной квартире на всех батареях, кроме одной, были перекрыты краны. Да и та, что грела, была включена хорошо если на четверть мощности. Что поделать: дом кирпичный, старый, с толстыми стенами, на окнах стеклопакеты и двойные рамы. Теплопотери минимальны (разве что если окно открыть). В такой ситуации краны на батареях — это просто жизненная необходимость. Иначе или будешь жить в парилке, или придется регулярно открывать форточки, чтобы довести температуру в квартире до комфортной.

Нет, я в курсе, конечно, что тепло в доме обеспечивается не только включенными батареями. Стояк вот горячий в любом случае и тоже греет. Опять же, не все любят прохладу и не у всех на батареях краны. Но очевидно же, что в дома с нормальной теплоизоляцией подается тепло, многократно превышающее реальные потребности, которые не зависят от температуры за окном. Минус 30 или минус 3 градуса по Цельсию, а платить мы будем одинаково. И отказаться от этого тепла практически невозможно. Разве что регулярно судиться с поставщиком.

Вне зависимости от температуры на улице горожанам всё больше приходится платить за тепло в батареях

Вне зависимости от температуры на улице горожанам всё больше приходится платить за тепло в батареях

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Нужно заметить, что это системная и специфически российская проблема (точнее, проблема постсоветского пространства), где вся советская инфраструктура была сформирована из огромных предприятий, снабжавших жителей всем централизованно. Вот и тянули по всему городу эти трубы с горячей водой от огромных ТЭЦ, чтобы строители социализма не отвлекались на бытовые проблемы. Сейчас всё это добро перешло в частные руки (да еще успело по несколько раз сменить хозяина), и ситуация ухудшается с каждым годом. Трубы гниют, их нужно ремонтировать всё чаще, это требует всё больше денег. Сама по себе транспортировка тепла на многие километры приводит к неизбежным потерям. И собственники энергокомпаний просто выписывают за всё это счета всем нам (не забывая, конечно, о своей прибыли).

При таком положении вещей жильцы и управляющие компании не особо даже мотивированы к рациональному потреблению. Зачем, если тебе всё равно выпишут тысячные счета? Люди если и договариваются скинуться на утепление дома, то просто для того, чтобы не мерзнуть. А самое главное, сам владелец квартиры скорее откроет лишний раз форточку, чем перекроет кран. Всё равно ведь экономии никакой.

Многие предпочли бы самостоятельно решать, нужны ли им теплые батареи сегодня или нет

Многие предпочли бы самостоятельно решать, нужны ли им теплые батареи сегодня или нет

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И чем дольше будет существовать нынешняя система, тем больше денег будет требоваться на ее содержание. Причем деньги эти нельзя будет даже считать в полном смысле инвестициями, ведь их расходование не ведет к росту прибыли, а лишь удерживает этот тонущий корабль на плаву. Единственным выходом может быть децентрализация с установкой современного экономичного оборудования, которое будет обогревать ограниченное количество зданий и брать с потребителей деньги только за реально оказанные (а не просто предоставленные) услуги.

И ничего ведь изобретать здесь не нужно. В мире доминирует система, когда каждый платит за те услуги, которые счел нужным потребить. И столкнувшись с повышением тарифов (оно происходит везде), человек уже сам решает, что ему удобнее и выгоднее: поднять в квартире температуру или надеть джемпер. Над этой «скаредностью» жителей Запада у нас до сих пор принято иронизировать. Но каждый раз, видя счета СГК, я всё больше убеждаюсь, что предпочел бы платить только за то тепло, которое реально потребил. А свитер и теплые носки у меня дома есть.

Автору еще повезло. Некоторые новосибирцы получили счета за тепло с пятизначными цифрами.

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