Согреть СГК: злая колонка журналиста, вынужденного платить всё больше за тепло, которое ему не нужно (6158 рублей за декабрь)

Новосибирцы получили первые в этом году счета за коммунальные услуги и уже успели сказать по этому поводу немало непечатных слов в адрес тех, кто им их выставил. Обозреватель НГС Стас Соколов оказался в их числе, но решил посмотреть на проблему шире. Дело не только в росте тарифов, а в том, что он (как и многие горожане) просто физически не нуждается в львиной доле тех услуг, за которые вынужден платить. Далее — от первого лица.
Мне тут выставили счет за отопление и горячую воду. По версии СГК, за декабрь я должен уплатить этой уважаемой организации 6158 рублей 56 копеек. Лет восемь назад этой суммы мне хватало не только на все коммунальные платежи, но и еще пару-тройку раз сходить поесть чего-то вкусного в ресторане. А теперь вот хватает только на тепло. Зарплата с тех пор, кстати, парадоксальным образом не увеличилась (скорее наоборот). Ну это, как говорится, мои личные проблемы, нужно больше и лучше работать.
Меня больше задевает другое. Дело в том, что, несмотря на некоторое количество холодных дней, весь декабрь в нашей трехкомнатной квартире на всех батареях, кроме одной, были перекрыты краны. Да и та, что грела, была включена хорошо если на четверть мощности. Что поделать: дом кирпичный, старый, с толстыми стенами, на окнах стеклопакеты и двойные рамы. Теплопотери минимальны (разве что если окно открыть). В такой ситуации краны на батареях — это просто жизненная необходимость. Иначе или будешь жить в парилке, или придется регулярно открывать форточки, чтобы довести температуру в квартире до комфортной.
Нет, я в курсе, конечно, что тепло в доме обеспечивается не только включенными батареями. Стояк вот горячий в любом случае и тоже греет. Опять же, не все любят прохладу и не у всех на батареях краны. Но очевидно же, что в дома с нормальной теплоизоляцией подается тепло, многократно превышающее реальные потребности, которые не зависят от температуры за окном. Минус 30 или минус 3 градуса по Цельсию, а платить мы будем одинаково. И отказаться от этого тепла практически невозможно. Разве что регулярно судиться с поставщиком.
Нужно заметить, что это системная и специфически российская проблема (точнее, проблема постсоветского пространства), где вся советская инфраструктура была сформирована из огромных предприятий, снабжавших жителей всем централизованно. Вот и тянули по всему городу эти трубы с горячей водой от огромных ТЭЦ, чтобы строители социализма не отвлекались на бытовые проблемы. Сейчас всё это добро перешло в частные руки (да еще успело по несколько раз сменить хозяина), и ситуация ухудшается с каждым годом. Трубы гниют, их нужно ремонтировать всё чаще, это требует всё больше денег. Сама по себе транспортировка тепла на многие километры приводит к неизбежным потерям. И собственники энергокомпаний просто выписывают за всё это счета всем нам (не забывая, конечно, о своей прибыли).
При таком положении вещей жильцы и управляющие компании не особо даже мотивированы к рациональному потреблению. Зачем, если тебе всё равно выпишут тысячные счета? Люди если и договариваются скинуться на утепление дома, то просто для того, чтобы не мерзнуть. А самое главное, сам владелец квартиры скорее откроет лишний раз форточку, чем перекроет кран. Всё равно ведь экономии никакой.
И чем дольше будет существовать нынешняя система, тем больше денег будет требоваться на ее содержание. Причем деньги эти нельзя будет даже считать в полном смысле инвестициями, ведь их расходование не ведет к росту прибыли, а лишь удерживает этот тонущий корабль на плаву. Единственным выходом может быть децентрализация с установкой современного экономичного оборудования, которое будет обогревать ограниченное количество зданий и брать с потребителей деньги только за реально оказанные (а не просто предоставленные) услуги.
И ничего ведь изобретать здесь не нужно. В мире доминирует система, когда каждый платит за те услуги, которые счел нужным потребить. И столкнувшись с повышением тарифов (оно происходит везде), человек уже сам решает, что ему удобнее и выгоднее: поднять в квартире температуру или надеть джемпер. Над этой «скаредностью» жителей Запада у нас до сих пор принято иронизировать. Но каждый раз, видя счета СГК, я всё больше убеждаюсь, что предпочел бы платить только за то тепло, которое реально потребил. А свитер и теплые носки у меня дома есть.
Автору еще повезло. Некоторые новосибирцы получили счета за тепло с пятизначными цифрами.