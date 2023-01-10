Согреть СГК: злая колонка журналиста, вынужденного платить всё больше за тепло, которое ему не нужно (6158 рублей за декабрь)

Мне тут выставили счет за отопление и горячую воду. По версии СГК, за декабрь я должен уплатить этой уважаемой организации 6158 рублей 56 копеек. Лет восемь назад этой суммы мне хватало не только на все коммунальные платежи, но и еще пару-тройку раз сходить поесть чего-то вкусного в ресторане. А теперь вот хватает только на тепло. Зарплата с тех пор, кстати, парадоксальным образом не увеличилась (скорее наоборот). Ну это, как говорится, мои личные проблемы, нужно больше и лучше работать.



Меня больше задевает другое. Дело в том, что, несмотря на некоторое количество холодных дней, весь декабрь в нашей трехкомнатной квартире на всех батареях, кроме одной, были перекрыты краны. Да и та, что грела, была включена хорошо если на четверть мощности. Что поделать: дом кирпичный, старый, с толстыми стенами, на окнах стеклопакеты и двойные рамы. Теплопотери минимальны (разве что если окно открыть). В такой ситуации краны на батареях — это просто жизненная необходимость. Иначе или будешь жить в парилке, или придется регулярно открывать форточки, чтобы довести температуру в квартире до комфортной.

