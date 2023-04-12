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Жительница Новосибирска требует с мэрии миллион из-за падения на льду — прокуратура направила иск

Прокуратура требует завести уголовное дело после падения на льду детей

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Из-за гололеда новосибирцы часто попадают в больницу с травмами

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В Новосибирске прокуратура направила иск к мэрии после того, как сибирячка получила травму на льду. Заявление находится на рассмотрении.

— Направлено исковое заявление о взыскании с департамента мэрии Новосибирска компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей, — говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Также прокуратура Новосибирска проанализировала обращения жителей в больницы после падений на гололеде. По результатам проверки прокуроры вынесли 22 представления. Их рассмотрели и на 41 улице и придомовых территориях убрали лед. 6 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Новосибирске возбудили 9 дел по статьям закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Двух человек привлекли к административной ответственности, назначены штрафы на сумму 30 тысяч рублей.

Также прокуратура Калининского района направила в следственные органы материалы проверки, чтобы решился вопрос об уголовном преследовании по части 1 статьи 238 УК РФ (Услуги, не отвечающие требованиям безопасности) после получения травм несовершеннолетними.

В конце марта в Новосибирске на 30% выросло число травм из-за гололеда. Как предупредили синоптики, вторая декада апреля ожидается холоднее нормы.

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