Из-за оттепели в Новосибирской области снизили грузоподъемность ледовых дорог

В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, изменения вводятся на переправах в Ордынском районе в направлениях Спирино — Чингис и Ордынское — Нижнекаменка.

