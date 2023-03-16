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Из-за оттепели в Новосибирской области снизили грузоподъемность ледовых дорог

Ограничения действуют с 15 марта

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Изменения вводятся на переправах в Ордынском районе

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В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, изменения вводятся на переправах в Ордынском районе в направлениях Спирино — Чингис и Ордынское — Нижнекаменка.

В ведомстве уточнили, что ограничения действуют с 15 марта. Снижение грузоподъемности связано с весенней оттепелью и изменением структуры льда.

— С 1 марта 2023 года выезд на любом виде транспорта на ледовое покрытие водоемов запрещен! Движение на автомобилях безопасно лишь на официально действующих ледовых переправах, — напомнили в ведомстве.

Отметим, первую ледовую переправу открыли в Новосибирской области в начале декабря прошлого года. Общая протяженность сооружения в одну сторону составляет 1,8 километра, конструкция связывает сёла Спирино и Чингис Ордынского района. Вторая переправа начала функционировать в регионе с 21 декабря.

В Новосибирске до конца весны запретят ездить большегрузам по некоторым улицам. Ограничения связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период, их введут с 10 апреля по 21 мая.

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