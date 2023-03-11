Движение большегрузов ограничат в Новосибирске — где им можно будет ездить

В Новосибирске большегрузам запретят ездить по некоторым улицам до конца весны. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.
Ограничения связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период и должны помочь сохранить их в целости.
— Ввести с 10 апреля по 21 мая на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, кроме указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, временное ограничение движения транспортных средств, — говорится в постановлении.
Запрет распространяется на большегрузы с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза), а также с нагрузкой более 7 тонн, которые перевозят бетон, цемент, асфальтобетон, изделия из железа.
Ограничения не будут действовать на улицах Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской. Также большегрузы смогут ездить по Советскому шоссе, Бугринскому мосту, Бердскому и Старому шоссе.
Ранее в Новосибирске ограничили движение от проезда Энергетиков до площади Труда из-за строительства четвертого моста.