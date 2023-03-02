На площади Энергетиков изменят движение общественного транспорта

В Новосибирске из-за ночного перекрытия движения на площади Энергетиков изменится работа общественного транспорта. Как сообщили в мэрии Новосибирска, в городе с 2 по 8 марта перекроют дорогу в направлении правобережья от площади Труда до проезда Энергетиков, с 8 по 15 марта — от проезда Энергетиков до площади Труда в направлении левобережья.
— Это связано с проведением ООО «Производственная фирма "ВИС"» работ по сооружению эстакады основного хода на левом берегу в рамках строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской, — указано в сообщении. — С 23 часов до окончания движения с 2 по 15 марта работа маршрутов общественного транспорта будет организована с изменениями.
Так, из-за ограничения движения на площади Энергетиков изменят работу троллейбусы
Троллейбус
В сообщении мэрии уточняется, что из-за временного прекращения движения транспорта через площадь Энергетиков в городе изменится работа троллейбуса
В конце февраля в Новосибирске сузили улицы Немировича-Данченко и Советскую. Это связано с аварийным ремонтом теплотрасс.