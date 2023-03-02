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На площади Энергетиков изменят движение общественного транспорта

На площади Энергетиков вводится ночное перекрытие из-за строительства четвертого моста

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С 2 по 15 марта работа маршрутов общественного транспорта будет организована с изменениями

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В Новосибирске из-за ночного перекрытия движения на площади Энергетиков изменится работа общественного транспорта. Как сообщили в мэрии Новосибирска, в городе с 2 по 8 марта перекроют дорогу в направлении правобережья от площади Труда до проезда Энергетиков, с 8 по 15 марта — от проезда Энергетиков до площади Труда в направлении левобережья.

— Это связано с проведением ООО «Производственная фирма "ВИС"» работ по сооружению эстакады основного хода на левом берегу в рамках строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской, — указано в сообщении. — С 23 часов до окончания движения с 2 по 15 марта работа маршрутов общественного транспорта будет организована с изменениями.

Так, из-за ограничения движения на площади Энергетиков изменят работу троллейбусы № 4 и № 24. Первый будет ходить по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».

Троллейбус № 24 будет следовать по маршруту: конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

В сообщении мэрии уточняется, что из-за временного прекращения движения транспорта через площадь Энергетиков в городе изменится работа троллейбуса № 7, автобусов № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси № 10, 12. Их работа будет ограничена до 23 часов.

В конце февраля в Новосибирске сузили улицы Немировича-Данченко и Советскую. Это связано с аварийным ремонтом теплотрасс.

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Мэрия НовосибирскаПлощадь ЭнергетиковОбщественный транспорт
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