На площади Энергетиков изменят движение общественного транспорта

В Новосибирске из-за ночного перекрытия движения на площади Энергетиков изменится работа общественного транспорта. Как сообщили в мэрии Новосибирска, в городе с 2 по 8 марта перекроют дорогу в направлении правобережья от площади Труда до проезда Энергетиков, с 8 по 15 марта — от проезда Энергетиков до площади Труда в направлении левобережья.

