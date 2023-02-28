Немировича-Данченко и Советскую сузили до середины марта из-за коммунальных аварий в Новосибирске

В Новосибирске с сегодняшнего дня сужаются две улицы: Немировича-Данченко и Советская. Это связано с аварийным ремонтом теплотрасс.
— С 28 февраля по 10 марта на 3 метра сужается ул. Советская в районе жилых домов
В муниципалитете дополнительно сообщили, что с 1 марта по 25 мая закроют проезжую часть участка ул. Гидромонтажной от ул. Молодости до ул. Энгельса. Из-за этого маршруты автобусов в Советском районе Новосибирска изменятся.
27 февраля в Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.