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Немировича-Данченко и Советскую сузили до середины марта из-за коммунальных аварий в Новосибирске

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассах

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В Советском районе транспорт изменит схему движения до 25 мая

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В Новосибирске с сегодняшнего дня сужаются две улицы: Немировича-Данченко и Советская. Это связано с аварийным ремонтом теплотрасс.

— С 28 февраля по 10 марта на 3 метра сужается ул. Советская в районе жилых домов № 13 и 15. С 28 февраля по 13 марта на 3 метра сужается ул. Немировича-Данченко в районе жилых домов № 106 и 108, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В муниципалитете дополнительно сообщили, что с 1 марта по 25 мая закроют проезжую часть участка ул. Гидромонтажной от ул. Молодости до ул. Энгельса. Из-за этого маршруты автобусов в Советском районе Новосибирска изменятся.

27 февраля в Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.

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