Площадь Энергетиков снова ждут ночные перекрытия движения — когда введут ограничения

В начале марта в Новосибирске по ночам будут перекрывать движение на площади Энергетиков. Как сообщается в проекте постановления на сайте мэрии, проезд закроют в сторону Димитровского моста и в направлении улицы Станиславского.
Согласно документу, ограничение будет действовать на площади ночью. Участки проезжей части закроют в разные дни.
— Ввести в ночное время с 23.00 до 05.00 час. временное прекращение движения транспортных средств через площадь Энергетиков путем закрытия проезжей части, — указано в документе.
Так, с 1 по 8 марта в городе перекроют участок площади Энергетиков по направлению движения в сторону Димитровского моста. Городские власти планируют организовать объезд по улицам Ватутина, Станиславского и 1-ой Шоссейной.
После 8 марта на площади введут новое перекрытие — в сторону улицы Станиславского, с организацией объезда по Станционной с разворотом по ул. Станционной и ул. Бетонный переезд. Перекрытие будет действовать с 8 до 15 марта.
В проекте постановления указано, что ограничение связано со строительством четвертого моста через Обь в Новосибирске. ООО «Производственная фирма «ВИС»» будет проводить работы по сооружению эстакады основного хода на левом берегу города.
Из-за строительства моста в Новосибирске в конце февраля запланировано перекрытие движения транспорта на улицах Станиславского и Широкой. Ограничение будет действовать по ночам.