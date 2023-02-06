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Новосибирцам закроют проезд на улицах Станиславского и Широкой — показываем на карте

Ограничение вводят ночью из-за работ по строительству четвертого моста

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Закрыть проезд на одной из них могут уже в конце февраля

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В Новосибирске в конце февраля перекроют движение транспорта на улицах Станиславского и Широкой — это связано со строительством четвертого моста.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документу, в городе закроют, в частности, проезжую часть на участке улицы Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Ограничение действует с 21 по 28 февраля.

«Ввести в ночное время с 23:00 до 05:00 час. временное прекращение движения транспортных средств: с 21.02.2023 по 28.02.2023 по ул. Станиславского путем закрытия проезжей части на участке от площади Энергетиков до площади Труда, обеспечив объезд по ул. Станиславского, ул. Станционной, ул. Котовского, ул. Бетонный переезд», — указано в документе.

Ограничение связано со строительством четвертого моста через Обь

Ограничение связано со строительством четвертого моста через Обь

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Кроме того, в Новосибирске с 15 по 22 марта ночью закроют проезд по улице Широкой со стороны ул. Ватутина в направлении Станиславского. Городские власти обеспечат объезд для машин по улице Ватутина.

Согласно документу, ограничение связано со строительством четвертого моста через Обь. Специалисты ООО «Производственная фирма "ВИС"» будут проводить работы по сооружению съезда путепровода с двухпутной трамвайной линией в створе улицы Широкой.

В начале января в Новосибирске до апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой.

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