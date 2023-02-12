«Выехал на полосу встречного движения»: названы подробности ДТП на Большевистской — в аварии пострадали трое

По данным ведомства, ДТП с участием двух автомобилей произошло 11 февраля в 21:35. Водитель одного из них выехал на полосу встречного движения.



— Водитель, 37-летний мужчина, управлял автомобилем Тoyota Сarina, двигался по улице Большевистской — со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, — указано в сообщении. — В пути следования напротив дома № 153 по улице Большевистской выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Тoyota Wish.

