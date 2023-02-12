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«Выехал на полосу встречного движения»: названы подробности ДТП на Большевистской — в аварии пострадали трое

Пострадавших доставили в лечебное учреждение

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Стали известны подробности ДТП на улице Большевистской. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии пострадали три человека.

По данным ведомства, ДТП с участием двух автомобилей произошло 11 февраля в 21:35. Водитель одного из них выехал на полосу встречного движения.

— Водитель, 37-летний мужчина, управлял автомобилем Тoyota Сarina, двигался по улице Большевистской — со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, — указано в сообщении. — В пути следования напротив дома № 153 по улице Большевистской выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Тoyota Wish.

В результате аварии пострадали водитель и 61-летний пассажир Тoyota Сarina. В числе пострадавших также оказался 60-летний мужчина, который находится за рулем автомобиля Тoyota Wish.

— Доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Днем 11 февраля в Новосибирске внедорожник Ford Explorer перевернулся на дороге. Машина вылетела в сугроб на обочине около ТЦ «Континент».

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