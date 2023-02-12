«Выехал на полосу встречного движения»: названы подробности ДТП на Большевистской — в аварии пострадали трое

Стали известны подробности ДТП на улице Большевистской. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии пострадали три человека.
По данным ведомства, ДТП с участием двух автомобилей произошло 11 февраля в 21:35. Водитель одного из них выехал на полосу встречного движения.
— Водитель, 37-летний мужчина, управлял автомобилем Тoyota Сarina, двигался по улице Большевистской — со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, — указано в сообщении. — В пути следования напротив дома
В результате аварии пострадали водитель и
— Доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Днем 11 февраля в Новосибирске внедорожник Ford Explorer перевернулся на дороге. Машина вылетела в сугроб на обочине около ТЦ «Континент».