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«Человек лежит на земле»: два автомобиля столкнулись на Большевистской — на месте скорая помощь

На дороге образовалась пробка

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Момент столкновения попал на видео

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Два автомобиля столкнулись вечером 11 февраля на правом берегу Новосибирска. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший.

Видео с места аварии опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщает паблик, авария произошла напротив гипермаркета «Лента» на улице Большевистской.

— Столкнулись автомобили Toyota Wish и Toyota Carina. Один человек лежит на земле, — указано в сообщении.

На дороге образовалась пробка

На дороге образовалась пробка

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По данным 2ГИС, вблизи участка аварии на автодороге образовалась пробка. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали происшествия.

— Информация уточняется, — сообщили в ведомстве.

10 февраля под Новосибирском на трассе столкнулись несколько фур и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП пострадали три человека.

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