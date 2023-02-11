«Человек лежит на земле»: два автомобиля столкнулись на Большевистской — на месте скорая помощь

Два автомобиля столкнулись вечером 11 февраля на правом берегу Новосибирска. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший.
Видео с места аварии опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщает паблик, авария произошла напротив гипермаркета «Лента» на улице Большевистской.
— Столкнулись автомобили Toyota Wish и Toyota Carina. Один человек лежит на земле, — указано в сообщении.
По данным 2ГИС, вблизи участка аварии на автодороге образовалась пробка. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали происшествия.
— Информация уточняется, — сообщили в ведомстве.
10 февраля под Новосибирском на трассе столкнулись несколько фур и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП пострадали три человека.