Правительство, мэрия и метрополитен не знают, кто проводит опрос на «Госуслугах» о строительстве новых станций

Большинство проголосовавших (больше 7 тысяч) оказались не удовлетворены уровнем развития метрополитена в Новосибирске. 15 тысяч уверены, что развитие метрополитена в Новосибирске необходимо (24 человека ответили, что нет необходимости развивать метро, и 16 затруднились ответить на такой вопрос). Около 5 тысяч (самый популярный ответ) уверены, что новые станции нужно построить в Калининском районе. Пока в Калининском районе нет ни одной станции.