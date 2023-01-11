Правительство, мэрия и метрополитен не знают, кто проводит опрос на «Госуслугах» о строительстве новых станций

31 декабря 2022 года на портале «Госуслуги» завершился опрос о строительстве новых станций Новосибирского метрополитена. Свои голоса оставили тысячи пользователей.
Жителей города просили ответить на вопросы: как часто они пользуются новосибирским метрополитеном, в каком районе нужно строить новые станции и за какую ветку, по их мнению, нужно взяться в первую очередь. Кроме того, был вопрос, предполагавший явно утвердительный ответ: «Необходимо или нет расширение Новосибирского метрополитена?»
Большинство проголосовавших (больше 7 тысяч) оказались не удовлетворены уровнем развития метрополитена в Новосибирске. 15 тысяч уверены, что развитие метрополитена в Новосибирске необходимо (24 человека ответили, что нет необходимости развивать метро, и 16 затруднились ответить на такой вопрос). Около 5 тысяч (самый популярный ответ) уверены, что новые станции нужно построить в Калининском районе. Пока в Калининском районе нет ни одной станции.
Кому нужны ответы на эти пять абстрактных вопросов о развитии метрополитена, пока остается загадкой. НГС отправили запрос в мэрию и в Министерство транспорта Новосибирской области.
— Правительство Новосибирской области не проводит опрос о необходимости строительства новых станций метрополитена в городе Новосибирске на портале «Госуслуги», — говорится в ответе Минтранса, подписанном министром транспорта Новосибирской области Анатолием Костылевским.
Информацию о проведении этого опроса Министерство транспорта рекомендовало получить в мэрии Новосибирска.
В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС ответили, что не организовывали опрос о необходимости строительства метрополитена в Новосибирске, в доказательство обратили внимание журналиста на то, что опрос находится во вкладке «региональные», соответственно, инициатором могли выступать региональные власти.
Инициатора проведения опроса не знают и в Новосибирском метрополитене — в пресс-службе сообщили, что пытаются выяснить, кто собирает информацию.
Мы предлагаем читателям поразмышлять, кто спрашивает о развитии метро в Новосибирске.
Вопрос строительства новых станций в Новосибирске стоит остро. Несколько лет пытаются закончить Дзержинскую ветку, но периодически появляются совсем другие предложения.