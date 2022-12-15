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На «Госуслугах» запустили опрос о строительстве новых станций метро в Новосибирске

Большинство жителей ездят на метро и хотят новую линию в Калининском районе

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Новосибирцы хотят новые станции в Калининском районе

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На портале «Госуслуги» появился опрос по поводу работы метро в Новосибирске — горожан спрашивают, где, по их мнению, нужно строить новые станции метрополитена.

В опросе пять вопросов:

Как часто пользуетесь услугами Новосибирского метрополитена? Самый популярный ответ — «Ежедневно», так ответили больше 4 тысяч человек.

Вы удовлетворены или не удовлетворены уровнем развития метрополитена в г. Новосибирске? Большинство ответили «Нет, совершенно не удовлетворен(а)» — больше 5 тысяч.

Большинство опрошенных ездят на метро каждый день

Большинство опрошенных ездят на метро каждый день

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Как вы считаете, необходимо или нет расширение Новосибирского метрополитена? «Да» — такой ответ дали 10 тысяч человек, 18 ответили «Нет», 12 затруднились с ответом.

Как, по вашему мнению, необходимо расширить Новосибирский метрополитен в первую очередь? Большинство — за строительство новой линии (больше 5 тысяч голосов), на втором месте предложение продлить Ленинскую линию — около 3 тысяч. Построить новые станции на Дзержинской линии предложили 1750 человек.

Сотни горожан проголосовали даже за отдаленные районы

Сотни горожан проголосовали даже за отдаленные районы

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Как, по вашему мнению, необходимо расширить Новосибирский метрополитен в первую очередь? Здесь перечислены все районы города, в том числе Советский и Первомайский. Большинство проголосовали за Калининский район, где пока нет ни одной станции. На втором месте — Ленинский район, затем Октябрьский и Кировский.

Опрос идет до 31 декабря 2022 года, кто его организовал, выяснить не удалось. НГС отправил запрос в мэрию и Министерство транспорта правительства Новосибирской области.

Как чиновники и депутаты много лет обсуждают строительство метро в Новосибирске — читайте в репортаже из Заксобрания.

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