На «Госуслугах» запустили опрос о строительстве новых станций метро в Новосибирске

На портале «Госуслуги» появился опрос по поводу работы метро в Новосибирске — горожан спрашивают, где, по их мнению, нужно строить новые станции метрополитена.
В опросе пять вопросов:
Как часто пользуетесь услугами Новосибирского метрополитена? Самый популярный ответ — «Ежедневно», так ответили больше
Вы удовлетворены или не удовлетворены уровнем развития метрополитена в
Как вы считаете, необходимо или нет расширение Новосибирского метрополитена? «Да» — такой ответ дали 10 тысяч человек, 18 ответили «Нет», 12 затруднились с ответом.
Как, по вашему мнению, необходимо расширить Новосибирский метрополитен в первую очередь? Большинство — за строительство новой линии (больше
Как, по вашему мнению, необходимо расширить Новосибирский метрополитен в первую очередь? Здесь перечислены все районы города, в том числе Советский и Первомайский. Большинство проголосовали за Калининский район, где пока нет ни одной станции. На втором месте — Ленинский район, затем Октябрьский и Кировский.
Опрос идет до 31 декабря 2022 года, кто его организовал, выяснить не удалось. НГС отправил запрос в мэрию и Министерство транспорта правительства Новосибирской области.
Как чиновники и депутаты много лет обсуждают строительство метро в Новосибирске — читайте в репортаже из Заксобрания.