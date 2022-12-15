На «Госуслугах» запустили опрос о строительстве новых станций метро в Новосибирске

Как, по вашему мнению, необходимо расширить Новосибирский метрополитен в первую очередь? Здесь перечислены все районы города, в том числе Советский и Первомайский. Большинство проголосовали за Калининский район, где пока нет ни одной станции. На втором месте — Ленинский район, затем Октябрьский и Кировский.



Опрос идет до 31 декабря 2022 года, кто его организовал, выяснить не удалось. НГС отправил запрос в мэрию и Министерство транспорта правительства Новосибирской области.