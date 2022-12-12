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Восемь километров дороги до Казахстана реконструируют в Новосибирской области

Ремонтные работы начнут в 2023 году

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Трассу восстановят в рамках нацпроекта БКД

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В Новосибирской области отремонтируют участок дороги до Казахстана. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» восстановят участок трассы М-51 — Купино — Карасук длиной в 8 километров.

— Протяженность ремонтируемого участка трассы составляет 8,27 км. Работы будут выполняться в следующем году. В планах — фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин, нанесение разметки и установка новых дорожных знаков, — цитирует пресс-служба правительства региона министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолия Костылевского.

Работы выполнят в Чистоозерном районе Новосибирской области. Торги на поиск подрядчика объявят в ближайшее время, стоимость реконструкции оценивают в 317,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Новосибирской области открыли движение по участку дороги М-51 — Купино — Карасук, где реконструировали три километра. В 2022 году на работы потратили 272 миллиона рублей.

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КазахстанНовосибирская областьРемонт трассы
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