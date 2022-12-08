Три километра транзитной дороги на Алтай отремонтировали в Новосибирской области

По этой дороге транзитные грузы и автомобили из европейской части России попадают на юг Новосибирской области, а затем на Алтай и в Казахстан.

— В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Чистоозерном районе реконструируют шесть километров дороги 992-й км а/д М-51 — Купино — Карасук. Работы начались в июне прошлого года и продлятся до августа 2023 года, — рассказали в пресс-службе ТУАД.