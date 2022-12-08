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Три километра транзитной дороги на Алтай отремонтировали в Новосибирской области

На ремонт потратили 272 миллиона рублей

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Дорога проходит через Татарский, Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы

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В Новосибирской области открыли движение по участку дороги М-51 — Купино — Карасук, где отремонтировали три километра асфальта. В 2022 году на работы потратили 272 миллиона рублей, еще 83 миллиона выделят в следующем году.

По этой дороге транзитные грузы и автомобили из европейской части России попадают на юг Новосибирской области, а затем на Алтай и в Казахстан.

— В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Чистоозерном районе реконструируют шесть километров дороги 992-й км а/д М-51 — Купино — Карасук. Работы начались в июне прошлого года и продлятся до августа 2023 года, — рассказали в пресс-службе ТУАД.

Генподрядчиком реконструкции выступает ООО «Новосибдорстрой». С начала работ строители выполнили в полном объеме переустройство коммуникаций, земляного полотна, установили три водопропускные трубы, уложили нижние слои дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси.

Также подрядчик уложил асфальтобетон, установил знаки и нанес разметку. Дорогу ввели в эксплуатацию. Оставшиеся три километра введут уже в 2023 году.

Работы выполняла компания ООО «Новосибдорстрой», директором и учредителем которой является предприниматель Намиг Джаббар оглы Магамедов. У компании 64 госконтракта на сумму 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году выручка — 228,3 миллиона, чистая прибыль — 8,9 миллиона рублей.

В Новосибирске запланировали ремонт 16 дорог в разных районах. За работы готовы заплатить 1,03 миллиарда рублей, аукционы объявило Управление дорожного строительства. Точные участки не указаны.

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