Дамбу ГЭС и еще 15 дорог отремонтируют в Новосибирске — показываем их на карте

В Новосибирске запланировали ремонт 16 дорог в разных районах. За работы готовы заплатить 1,03 миллиарда рублей, аукционы объявило «Управление дорожного строительства». Точные участки не указаны.
По данным сайта госзакупок, подрядчики должны будут исправить покрытие с помощью фрезерования, обустроить выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, поднять смотровые колодцы, укрепить обочины. Работы выполнят на участках улиц Большой, Связистов, Волховской, Полтавской, Выставочной, Иванова, Народной, Тайгинской, Есенина, Коммунистической, Революции, Софийской, проспекта Дзержинского, дамбы ГЭС и Советского шоссе.
Работы выполнят в три этапа. Первый, согласно документации, должен начаться 1 апреля, а последний — завершиться 21 августа 2023 года.
Ранее НГС писал о том, что в Искитимском районе отремонтируют участок Чуйского тракта. Работы планируют выполнить за два года.