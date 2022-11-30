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Дамбу ГЭС и еще 15 дорог отремонтируют в Новосибирске — показываем их на карте

За работы готовы заплатить больше 1 миллиарда рублей

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Работы планируют завершить в августе следующего года

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В Новосибирске запланировали ремонт 16 дорог в разных районах. За работы готовы заплатить 1,03 миллиарда рублей, аукционы объявило «Управление дорожного строительства». Точные участки не указаны.

По данным сайта госзакупок, подрядчики должны будут исправить покрытие с помощью фрезерования, обустроить выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, поднять смотровые колодцы, укрепить обочины. Работы выполнят на участках улиц Большой, Связистов, Волховской, Полтавской, Выставочной, Иванова, Народной, Тайгинской, Есенина, Коммунистической, Революции, Софийской, проспекта Дзержинского, дамбы ГЭС и Советского шоссе.

Работы выполнят в три этапа. Первый, согласно документации, должен начаться 1 апреля, а последний — завершиться 21 августа 2023 года.

Ранее НГС писал о том, что в Искитимском районе отремонтируют участок Чуйского тракта. Работы планируют выполнить за два года.

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