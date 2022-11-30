20idei
СЕЙЧАС -28°С
Пробки 6/10
usd 61.07
eur 63.39
Тема дняСамый холодный общественный транспорт
Все новости
Все новости

Участок Чуйского тракта отремонтируют за два года — показываем его на карте

Работы выполнят в Искитимском районе

1 022

Ремонт проведут на участке Чуйского тракта

Поделиться

В Новосибирской области в 2023 году начнут ремонт моста через реку Койниху, расположенный на Чуйском тракте. Аукцион на работы объявил «Сибуправтодор», максимальная стоимость составляет 247 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, длина участка ремонта — 61,2 метра. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, отремонтировать опоры и дорожное покрытие, а также место сопряжения моста с насыпью. На объекте заменят ограждения и нанесут разметку из термопластика.

Ремонт должны провести в два этапа: с 16 января по 1 декабря 2023 года и с 1 января по 20 октября 2024 года.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт пяти дорог на левом берегу. Показываем их на карте.

По теме

Чуйский трактГосзакупкиРемонт дорогСибуправтодор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2