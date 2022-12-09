Источник: туши незаконно убитых косуль нашли в Toyota Camry заместителя главы Кыштовского района

29 ноября на посту ГИБДД Чулым (трасса Омск-Новосибирск) был остановлен автомобиль Toyota Camry заместителя главы районной администрации по строительству Кыштовского района Сергея Голикова. В машине инспекторы обнаружили четыре туши косули и восемь ливеров. Эту информацию НГС сообщил действующий сотрудник Министерства природы НСО на условиях анонимности. В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что по данному факту проводится проверка.
— У Голикова с собой имелось разрешение на добычу одной косули. Автомобиль изъяли, сейчас он стоит на территории местного отдела полиции. Оружия у чиновника с собой не было. Никаких внятных пояснений на месте Голиков дать не смог. Проводится доследственная проверка, — сообщил источник НГС.
Дозвониться до Сергея Голикова по рабочему телефону у журналиста НГС не получилось: трубку не брали. Информацию об обнаруженных косулях подтвердил второй источник редакции.
— Голиков управлял автомашиной «Камри» темного цвета. В машине были обнаружены 8 сбоев косули, патроны 7.62 на 54 нарезные. Разрешения на ношение и хранение нарезного оружия у Голикова нет. Ранее он имел право на это, у него в собственности был карабин СКС. Но когда Голиков привлекался к уголовной ответственности по
Редакция попыталась подтвердить полученную информацию в областном главке полиции.
— Полицейскими проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД НСО.
Кстати, в настоящее время начальника тыла отдела МВД России по Купинскому району и бывшего начальника полиции этого райотдела проверяют на предмет нарушения правил охоты при отстреле косули: животное якобы загоняли с использованием автомобиля, выстрелы по нему производились из салона.