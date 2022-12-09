Источник: туши незаконно убитых косуль нашли в Toyota Camry заместителя главы Кыштовского района

— У Голикова с собой имелось разрешение на добычу одной косули. Автомобиль изъяли, сейчас он стоит на территории местного отдела полиции. Оружия у чиновника с собой не было. Никаких внятных пояснений на месте Голиков дать не смог. Проводится доследственная проверка, — сообщил источник НГС.



Дозвониться до Сергея Голикова по рабочему телефону у журналиста НГС не получилось: трубку не брали. Информацию об обнаруженных косулях подтвердил второй источник редакции.

