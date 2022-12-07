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В Новосибирске отремонтируют участок Дзержинского проспекта и дорогу в Академе — показываем на карте

Работы по проектной документации начнут в декабре

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Работы начнут в декабре

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В Новосибирске запланировали ремонт двух дорог в Дзержинском и Советском районах. По данным сайта госзакупок, за работы над проектной документацией готовы заплатить более 5 миллионов рублей.

Согласно документам, заказчиком проекта выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

В проекте работ на проспекте Дзержинского от улицы Трикотажной до Волочаевской подрядчик должен предусмотреть устройство необходимых пересечений и примыканий с дорогами, капитальный ремонт тротуаров и прочие работы. Для проекта ремонта на улице Академика Будкера на участке от улицы Инженерной до городской черты подрядчик должен выполнить аналогичные работы.

Результаты торгов подведут 16 декабря.

Недавно мы писали, какие дороги починят в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Посмотрите, где будет новый асфальт в Новосибирске.

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Дзержинский районСоветский районГосзакупкиРемонт дорог
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