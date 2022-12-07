В Новосибирске отремонтируют участок Дзержинского проспекта и дорогу в Академе — показываем на карте

В Новосибирске запланировали ремонт двух дорог в Дзержинском и Советском районах. По данным сайта госзакупок, за работы над проектной документацией готовы заплатить более 5 миллионов рублей.
Согласно документам, заказчиком проекта выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».
В проекте работ на проспекте Дзержинского от улицы Трикотажной до Волочаевской подрядчик должен предусмотреть устройство необходимых пересечений и примыканий с дорогами, капитальный ремонт тротуаров и прочие работы. Для проекта ремонта на улице Академика Будкера на участке от улицы Инженерной до городской черты подрядчик должен выполнить аналогичные работы.
Результаты торгов подведут 16 декабря.
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