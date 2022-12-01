«Парк достаточно изношенный»: Анатолий Локоть ответил на жалобы на холодные трамваи

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, почему в городских трамваях холодно в морозы. По его словам, подвижной состав собираются обновлять.
— С трамваями у нас действительно парк достаточно изношенный. Мы планируем продвинуться, ведем обновление. У нас работает совместное предприятие с белорусами — «БКМ-Сибирь». В новых трамваях температура удовлетворительная и комфорт удовлетворительный, — сообщил мэр на пресс-конференции 1 декабря.
Анатолий Локоть добавил, что до конца года в город должны привезти 9 новых троллейбусов.
Ранее журналист НГС с градусником проехалась на новосибирских троллейбусах, автобусах и трамваях во время морозов. Читайте в репортаже, в каком общественном транспорте получится согреться, а где вы замерзнете еще сильнее.