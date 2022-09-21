Стало известно, когда и на какой маршрут запустят 9 новых электробусов в Новосибирске
На них потратят 413 миллионов рублей
В Новосибирске появится 9 новых электробусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин». Контракт подписали
Как рассказали в мэрии, троллейбусы выйдут на маршрут
— Работу маршрута
МКП «Горэлектротранспорт» заключило контракт на поставку троллейбусов с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» сроком на 60 месяцев производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода модели «Горожанин». Цена контракта составила 413,4 миллиона рублей. Подробно о новых электробусах вы можете прочитать в нашем обзоре.
Недавно перевозчики рассказали, почему вечером не ходит транспорт. В Новосибирске можно не уехать уже после 21:00.