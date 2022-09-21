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Стало известно, когда и на какой маршрут запустят 9 новых электробусов в Новосибирске

На них потратят 413 миллионов рублей

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Новый транспорт запустят в следующем году

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В Новосибирске появится 9 новых электробусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин». Контракт подписали 15 сентября, сообщили в мэрии города.

Как рассказали в мэрии, троллейбусы выйдут на маршрут № 36 с учетом движения от улицы Лазурной до вокзала Новосибирск — Главный. На участке улицы Фрунзе троллейбусы будут использовать автономный ход.

— Работу маршрута № 36 по измененной схеме с использованием новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом планируется организовать с 1 февраля 2023 года, — объяснили в мэрии.

Электробусы модели «Горожанин» в Новосибирске испытывали зимой

Электробусы модели «Горожанин» в Новосибирске испытывали зимой

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МКП «Горэлектротранспорт» заключило контракт на поставку троллейбусов с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» сроком на 60 месяцев производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода модели «Горожанин». Цена контракта составила 413,4 миллиона рублей. Подробно о новых электробусах вы можете прочитать в нашем обзоре.

Недавно перевозчики рассказали, почему вечером не ходит транспорт. В Новосибирске можно не уехать уже после 21:00.

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МаршрутТроллейбус
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