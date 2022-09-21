Стало известно, когда и на какой маршрут запустят 9 новых электробусов в Новосибирске

В Новосибирске появится 9 новых электробусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин». Контракт подписали 15 сентября , сообщили в мэрии города.

Как рассказали в мэрии, троллейбусы выйдут на маршрут № 36 с учетом движения от улицы Лазурной до вокзала Новосибирск — Главный. На участке улицы Фрунзе троллейбусы будут использовать автономный ход.