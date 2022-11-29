«Тушили снегом, ведрами с водой»: грузовик вспыхнул на улице Дуси Ковальчук — видео, как очевидцы борются с огнем

29 ноября в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнул кузов грузовика Isuzu. Сначала его тушили очевидцы.
Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машина везла продукты. Пожар сняли на видео.
— Пожарные приехали за 3–5 минут. До этого люди тушили своими силами — снегом, ведрами с водой, огнетушителями, — указано в сообщении.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании в кузове грузового автомобиля поступило специалистам в 11:03. Водитель на месте вызова не пострадал.
Вместе с тем специалисты ведомства напомнили, что с наступлением холодов увеличивается количество пожаров в автотранспортных средствах.
— За выходные дни прошло более 11 пожаров в автотранспортных средствах, за прошедшие сутки объектами пожара были 5 автомобилей, — сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске загорелся автомобиль Mercedes-Benz. Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска на улице Танковой.