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«Тушили снегом, ведрами с водой»: грузовик вспыхнул на улице Дуси Ковальчук — видео, как очевидцы борются с огнем

Водитель машины не пострадал

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Кузов грузовика тушили снегом

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29 ноября в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнул кузов грузовика Isuzu. Сначала его тушили очевидцы.

Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машина везла продукты. Пожар сняли на видео.

— Пожарные приехали за 3–5 минут. До этого люди тушили своими силами — снегом, ведрами с водой, огнетушителями, — указано в сообщении.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании в кузове грузового автомобиля поступило специалистам в 11:03. Водитель на месте вызова не пострадал.

Вместе с тем специалисты ведомства напомнили, что с наступлением холодов увеличивается количество пожаров в автотранспортных средствах.

— За выходные дни прошло более 11 пожаров в автотранспортных средствах, за прошедшие сутки объектами пожара были 5 автомобилей, — сообщили в ведомстве.

Несколько дней назад в Новосибирске загорелся автомобиль Mercedes-Benz. Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска на улице Танковой.

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