Автобус с 19 детьми заглох от холода на новосибирской трассе — отогреть его на месте не удалось

25 ноября в Новосибирской области автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку из-за того, что у него замерзло топливо. Им помогли спасательные службы.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», автобус вез команду из Бердска в Татарск. Он заглох на 1262-м километре трассы «Иртыш». Помощь детям и сопровождающим оказали сотрудники Каргатского дорожного ремонтно-строительного управления.
— Детскую хоккейную команду перевезли в ближайшее кафе, оттуда силами спасательных служб они были доставлены в город Каргат и продолжат свой путь на поезде. Поскольку отогреть автобус на месте не удалось, дорожники в ближайшее время отбуксируют его на безопасную стоянку, — сообщает «Сибуправтодор».
В учреждении предупредили, что в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях сохранится морозная погода. Федеральные трассы круглосуточно патрулируют дорожные организации.
По данным «Западно-Сибирского УГМС» в Новосибирской области, температура может опуститься до -40 градусов в воскресенье, 27 ноября. Также на выходных ожидаются порывы ветра до 14 м/с.