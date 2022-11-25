Автобус с 19 детьми заглох от холода на новосибирской трассе — отогреть его на месте не удалось

В учреждении предупредили, что в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях сохранится морозная погода. Федеральные трассы круглосуточно патрулируют дорожные организации.

По данным «Западно-Сибирского УГМС» в Новосибирской области, температура может опуститься до -40 градусов в воскресенье, 27 ноября. Также на выходных ожидаются порывы ветра до 14 м/с.