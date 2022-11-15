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Из-за аварии на теплотрассе на полмесяца перекрыли улицу Карла Либкнехта

Водителей просят быть внимательными на дороге

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Проезд закрыли в районе дома № 100 по улице Никитина

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В Новосибирске с 15 по 30 ноября закрыли проезд по улице Карла Либкнехта. Ограничение связано с аварийным ремонтом теплотрассы.

— Закрыта для проезда улица Карла Либкнехта в районе административного здания по адресу улица Никитина, 100, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Новосибирске 4 ноября ограничили движение транспорта по улице Ленина. Участок от Красного проспекта до Урицкого сделали пешеходным. Однако, несмотря на запрет, водители продолжают ездить по улице.

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