Из-за аварии на теплотрассе на полмесяца перекрыли улицу Карла Либкнехта

В Новосибирске с 15 по 30 ноября закрыли проезд по улице Карла Либкнехта. Ограничение связано с аварийным ремонтом теплотрассы.
— Закрыта для проезда улица Карла Либкнехта в районе административного здания по адресу улица Никитина, 100, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Новосибирске 4 ноября ограничили движение транспорта по улице Ленина. Участок от Красного проспекта до Урицкого сделали пешеходным. Однако, несмотря на запрет, водители продолжают ездить по улице.