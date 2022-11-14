Владельцу Ferrari придется заплатить больше 300 тысяч рублей транспортного налога в Новосибирске

Специалисты УФНС по Новосибирской области подсчитали, сколько налогов предстоит заплатить владельцам элитных автомобилей в Новосибирской области, и собрали рейтинг машин, которые обходятся своим хозяевам дороже всего.
В ведомстве напомнили, что больше налогов придется заплатить автолюбителям, машина которых стоит дороже 3 миллионов рублей. Причем размер повышающего коэффициента варьируется от 1,1 до 3. Максимальный повышающий коэффициент начислили владельцам 143 авто.
— В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент, в частности, применен при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Ferrari 2018 года выпуска с мощностью двигателя 690 л. с. (средняя стоимость — от 15 миллионов рублей), — рассказали налоговики. — Сумма исчисленного к уплате транспортного налога за 2021 год за этот автомобиль составила 310,5 тысячи рублей.
Второе место в рейтинге самых дорогих авто занял Mercedes-Benz 2019 года c мощностью двигателя 585 лошадиных сил. Купить иномарку можно за 10–15 миллионов рублей, а в этом году хозяину предстоит заплатить еще 263,2 тысячи рублей транспортного налога.
Помимо элитных автомобилей в список попали грузовик Volvo и яхта 2019 года выпуска. Всего, по данным ведомства, в Новосибирской области планируют получить с владельцев транспортных средств 2 миллиарда 558 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, какие налоги нужно заплатить до декабря. На это осталось меньше месяца.