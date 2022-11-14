Владельцу Ferrari придется заплатить больше 300 тысяч рублей транспортного налога в Новосибирске

Специалисты УФНС по Новосибирской области подсчитали, сколько налогов предстоит заплатить владельцам элитных автомобилей в Новосибирской области, и собрали рейтинг машин, которые обходятся своим хозяевам дороже всего.



В ведомстве напомнили, что больше налогов придется заплатить автолюбителям, машина которых стоит дороже 3 миллионов рублей. Причем размер повышающего коэффициента варьируется от 1,1 до 3. Максимальный повышающий коэффициент начислили владельцам 143 авто.