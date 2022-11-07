У вас остался месяц: какие налоги нужно заплатить до декабря (и как на них сэкономить)

Собственники-пенсионеры или инвалиды I и II групп могут не платить налог на один из объектов каждого вида: квартиру, комнату, дом, гараж, хозпостройку или творческую мастерскую. Льготой могут воспользоваться и те, кто получает пенсию по потере кормильца. Освободить от налога можно, например, одновременно квартиру, дом и гараж. Но если у пенсионера два гаража, то за один из них нужно будет платить — можно самому выбрать, на какой объект применить льготу. Для этого вычета нужно подать заявление.

Кроме того, есть вычет по земельному налогу для пенсионеров и инвалидов I и II групп, а также для тех, кто получает пенсию по потере кормильца. Они освобождаются от налога на шесть соток участка. При этом если участок равен шести соткам (или меньше), то налога не будет вообще. Если же участок больше этой площади, налог начислят на остаток. Получить вычет также можно по заявлению.

С 2020 года те же льготы, что и пенсионеры, могут получать граждане предпенсионного возраста — те, кому осталось пять лет до пенсии.