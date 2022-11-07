У вас остался месяц: какие налоги нужно заплатить до декабря (и как на них сэкономить)
Проверьте, не накопились ли у вас долги по налогам
Важные новости для тех, кто еще не оплатил имущественные налоги — у вас осталось на это меньше месяца. До 1 декабря нужно расплатиться по всем налогам по уведомлению. Рассказываем о том, что в них входит, как их можно будет оплатить и есть ли шанс на чем-нибудь сэкономить (спойлер: всё еще есть).
1
Какие налоги нужно оплатить?
Налоговое уведомление содержит информацию о следующих налогах: транспортном, земельном и на имущество физических лиц. Содержание уведомления зависит от того, каким имуществом вы владеете.
Земельный налог платят те, у кого есть земельный участок (по праву собственности, бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения). Транспортный налог платят те, у кого в собственности зарегистрированы автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты, катера и другие транспортные средства. Налог на имущество нужно заплатить за дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и машино-места, а также другие объекты капитального строительства. Этот налог начисляется только собственникам, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты, а его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения.
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2
Как оплатить налоги?
ФНС информирует всех налогоплательщиков не позднее чем за месяц до окончания срока оплаты, рассылая налоговые уведомления — в них указаны нужные суммы. Уведомление могут выслать в электронном или в печатном виде. Оплатить налоги можно разными способами:
- на сайте налоговой в личном кабинете или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- на портале госуслуг по реквизитам из налогового уведомления;
- через банковский терминал самообслуживания;
- на почте;
- в МФЦ;
- через онлайн-банк (в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении);
- лично в банке (прийти в банк с налоговым уведомлением).
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3
Что делать, если уведомление не пришло?
Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС рекомендует самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию через сайт службы, через личный кабинет, по почте, через МФЦ или лично в отделении.
Уведомления не присылают, если сумма налога не превышает 100 рублей, или если есть объекты, за которые не нужно платить налог из-за применения льготы или вычета. В этом случае нужно подождать, когда сумма налогов накопится за несколько лет и превысит 100 рублей — тогда придет налоговое уведомление.
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4
Бывают ли случаи, когда самому нужно оплатить НДФЛ?
НДФЛ обычно удерживается из зарплаты (налоговым агентом выступает работодатель), но иногда его нужно начислить и заплатить самостоятельно — например, при продаже имущества или при получении в подарок недвижимости (не от родственника). Для этого нужно подать декларацию, указать в ней нужную сумму и перечислить ее в бюджет. Декларацию
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5
Как можно сэкономить на налогах?
Существуют различные налоговые вычеты. Например, собственникам квартир, комнат, долей и домов по умолчанию положены вычеты: налог начисляют не на всю площадь квартиры, а только на часть. Такие вычеты дают всем гражданам на все жилые объекты — это не льгота. Из площади квартиры вычитается 20 квадратных метров, из площади комнаты или части квартиры — 10 квадратных метров, из площади дома — 50 квадратных метров. Писать заявление при этом не нужно. Вам должны прислать уведомление с уже уменьшенными начислениями.
Для многодетных семей (три и более детей) есть дополнительный вычет по налогу на имущество. Из общей площади жилья вычитают квадратные метры за каждого ребенка: за квартиру, комнату или часть дома — по 5 квадратных метров, за дом — по 7 квадратных метров. Платить налог нужно только за оставшиеся метры. Вычет производится только на один объект. Подать заявление можно в личном кабинете на сайте налоговой, право на вычет нужно подтвердить документами.
Многодетные семьи также могут воспользоваться и вычетом по земельному налогу. При наличии участка платить нужно будет не за всю площадь, а за вычетом шести соток. Льготу также можно получить в личном кабинете налогоплательщика (и подтвердить документами право на вычет).
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6
А есть ли льготы для пенсионеров?
Собственники-пенсионеры или инвалиды I и II групп могут не платить налог на один из объектов каждого вида: квартиру, комнату, дом, гараж, хозпостройку или творческую мастерскую. Льготой могут воспользоваться и те, кто получает пенсию по потере кормильца. Освободить от налога можно, например, одновременно квартиру, дом и гараж. Но если у пенсионера два гаража, то за один из них нужно будет платить — можно самому выбрать, на какой объект применить льготу. Для этого вычета нужно подать заявление.
Кроме того, есть вычет по земельному налогу для пенсионеров и инвалидов I и II групп, а также для тех, кто получает пенсию по потере кормильца. Они освобождаются от налога на шесть соток участка. При этом если участок равен шести соткам (или меньше), то налога не будет вообще. Если же участок больше этой площади, налог начислят на остаток. Получить вычет также можно по заявлению.
С 2020 года те же льготы, что и пенсионеры, могут получать граждане предпенсионного возраста — те, кому осталось пять лет до пенсии.
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7
Есть ли льготы для военнослужащих?
Да, военнослужащие, как и пенсионеры, могут не платить налог на имущество на один объект каждого вида: квартиру или комнату, жилой дом, помещение или сооружение, гараж или машино-место. Это касается имущества, не используемого в бизнесе. Те же правила, что и у пенсионеров, действуют и в отношении земельного налога.
Мобилизованные и добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, также приравниваются к военнослужащим, поэтому им полагаются те же налоговые льготы.
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8
Какими еще льготами можно воспользоваться при уплате налогов?
В каждом регионе существуют свои льготы. Для этого нужно зайти на сайт ФНС и проверить, какие льготы установлены в вашем регионе или муниципалитете.
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9
Что будет, если я не заплачу вовремя?
Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года. После этого неуплаченные налоги становятся долгом, который будет расти каждый день до полного погашения.
То есть, ежедневно на эту сумму будут начислять пени, потом придется платить госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор, расходы на совершение исполнительных действий.
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10
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