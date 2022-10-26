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В Новосибирске спустя 5 месяцев откроют движение по улице Бориса Богаткова

Движение по улице ограничили из-за ремонта теплотрассы

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Движение было перекрыто с лета

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В Новосибирске 1 ноября откроют движение по улице Бориса Богаткова. Движение по улице было ограничено из-за ремонта теплотрассы с 10 июня. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СГК.

— По контракту, срок окончания работ 31 октября. Сейчас работа уже на завершающей стадии, полагаем, что 1 ноября движение по улице уже откроют, — отметили в компании.

Рабочие уже приступили к асфальтированию ремонтируемого участка

Рабочие уже приступили к асфальтированию ремонтируемого участка

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Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, подрядчик уже выполнил замену теплосетей, сейчас рабочие приступили к укладке асфальта.

— Объект протяженностью 640 метров разделен на два участка: 1) от дома № 141 до дома № 107; 2) от дома № 107 до дома № 102. Проектом предусмотрена замена строительных конструкций тепловых камер и каналов, а также трубопроводов и тепломеханического оборудования. На время работ на участках ограничили движение транспорта, — сообщили в мэрии.

Сейчас на первом участке выполнили асфальтирование первого слоя от пересечения улиц Бориса Богаткова с Воинской до пересечения с улицей Пролетарской. На втором участке идет асфальтирование первого слоя пешеходных дорожек.

Отметим, в Новосибирске завершается ремонт Гусинобродского шоссе. До конца октября подрядчик закончит укладку асфальта, а работы по благоустройству территории завершат до середины ноября.

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