В Новосибирске спустя 5 месяцев откроют движение по улице Бориса Богаткова

В Новосибирске 1 ноября откроют движение по улице Бориса Богаткова. Движение по улице было ограничено из-за ремонта теплотрассы с 10 июня. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СГК.



— По контракту, срок окончания работ 31 октября. Сейчас работа уже на завершающей стадии, полагаем, что 1 ноября движение по улице уже откроют, — отметили в компании.