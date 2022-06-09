На Бориса Богаткова больше трех месяцев будут реконструировать теплосети — смотрим карты перекрытий дорог
От здания
В Новосибирске продолжается реконструкция тепловых сетей. Мэрия объявила об очередных перекрытиях дороги — на этот раз они коснутся участков на улице Бориса Богаткова и продлятся с начала июня по конец сентября. Для наглядности мы подготовили карту.
С 10 июня по 30 сентября на участке улицы Бориса Богаткова от здания
- с 10 июня по 10 июля — на пересечении с ул. Короленко;
- с 11 по 30 июля — на пересечении с ул. Пролетарской;
- с 31 июля по 20 августа — на пересечении с ул. Карла Либкнехта;
- с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Красноармейской;
- с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Далидовича.
Компания ООО «НТСК» проведет здесь земляные работы при реконструкции тепловой сети на улице Бориса Богаткова.
— Об этом вышло постановление мэрии города Новосибирска. Согласно документу ООО «НТСК» необходимо обеспечить временное прекращение движения транспортных средств на обозначенном участке — установить соответствующие дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения, — сообщили в мэрии.
С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».