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На Бориса Богаткова больше трех месяцев будут реконструировать теплосети — смотрим карты перекрытий дорог

От здания № 102 до здания № 152 будет поэтапно перекрываться проезд

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Работы проведут с 10 июня по 30 сентября

Работы проведут с 10 июня по 30 сентября

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В Новосибирске продолжается реконструкция тепловых сетей. Мэрия объявила об очередных перекрытиях дороги — на этот раз они коснутся участков на улице Бориса Богаткова и продлятся с начала июня по конец сентября. Для наглядности мы подготовили карту.

С 10 июня по 30 сентября на участке улицы Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152 вводится временное прекращение движения транспорта — поэтапно закрывается проезжая часть (с обеспечением объезда по автодорогам общего пользования):

  • с 10 июня по 10 июля — на пересечении с ул. Короленко;
  • с 11 по 30 июля — на пересечении с ул. Пролетарской;
  • с 31 июля по 20 августа — на пересечении с ул. Карла Либкнехта;
  • с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Красноармейской;
  • с 21 августа по 30 сентября — на пересечении с ул. Далидовича.

Компания ООО «НТСК» проведет здесь земляные работы при реконструкции тепловой сети на улице Бориса Богаткова.

— Об этом вышло постановление мэрии города Новосибирска. Согласно документу ООО «НТСК» необходимо обеспечить временное прекращение движения транспортных средств на обозначенном участке — установить соответствующие дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения, — сообщили в мэрии.

С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».

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