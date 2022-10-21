Вместо двух полос — четыре: в Новосибирске завершают ремонт Гусинобродского шоссе
Сейчас дорога готова на 93%
В Новосибирске завершается ремонт Гусинобродского шоссе. До конца октября подрядчик закончит укладку асфальта, а работы по благоустройству территории завершат до середины ноября.
— Мы следим не только за сроками, но и за качеством выполнения работ. Здесь, как и на других участках, работает независимая комиссия, в случае обнаружения недостатков подрядчик обязан их исправить, — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.
Ремонт Гусинобродского шоссе начался в 2020 году, на реконструкцию выделили 550 миллионов рублей в рамках БКД. Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,1 километра: от дома на улице Дегтярева, 23 до пересечения с улицей Зеленодолинской.
По проекту, Гусинобродское шоссе расширили в два раза — вместо двух полос будет четыре. По контракту подрядчик ООО «Перлит-Строй» обязан установить новые остановки, освещение и обустроить тротуар с одной стороны трассы. Помимо этого, появится новая ливневая канализация и установят три новых светофора. Сейчас работы закончены на 93%.
ООО «Перлит-Строй» создано 29 января 2007 года. Гендиректор компании и владелец — Коля Кулиджанян. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания заключила госконтракты на 3,5 миллиарда рублей. Из 312 конкурсов на госзакупки, в которых участвовала компания, «Перлит-Строй» выиграл 214. Ранее компания выполняла заказы по ремонту набережной, строительству снегоплавильных станций.
Напомним, в конце августа завершили ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе в Новосибирске. Во время реконструкции подрядчику пришлось заменить грунт на глубине более метра, обустроив дорожную подушку.