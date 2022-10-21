Вместо двух полос — четыре: в Новосибирске завершают ремонт Гусинобродского шоссе

В Новосибирске завершается ремонт Гусинобродского шоссе. До конца октября подрядчик закончит укладку асфальта, а работы по благоустройству территории завершат до середины ноября.



— Мы следим не только за сроками, но и за качеством выполнения работ. Здесь, как и на других участках, работает независимая комиссия, в случае обнаружения недостатков подрядчик обязан их исправить, — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.

