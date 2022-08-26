Завершили ремонт разбитого перекрестка Гусинобродского шоссе — 10 фотографий новой дороги
Качество выполненных работ оценил мэр Новосибирска
Вчера, 25 августа, завершили ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе в Новосибирске, его качество оценил мэр Анатолий Локоть. Закончить работы планировали до конца сентября.
Ремонт перекрестка ГБШ и улицы Доватора начали в середине июля, до этого губернатор НСО Андрей Травников раскритиковал качество содержания Гусинобродского шоссе и заявил, что на дороге есть ямы размером с колесо. По его словам, глава региона высказал эти претензии Анатолию Локтю.
— Несмотря на регулярный поддерживающий ремонт, асфальт постоянно разрушался. Специалисты провели обследование и выяснили, что здесь фактически не было дорожной подушки, вместо нее был слой строительного мусора, — отметил Анатолий Локоть.
После исследования решили заменить грунт на глубине более метра, обустроить дорожную подушку.
По словам мэра, работники вывезли более 2 тысяч кубометров грунта, заменили его, уложили три слоя асфальта, а на данный момент наносят разметку.
Как отметил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, контроль за производством работ ведет не только заказчик, но и независимая организация.
— Были отобраны лабораторные образцы и получены документы о том, что качество асфальта соответствует нормативным требованиям, — добавил Виктор Хихлов.
Работы на перекрестке выполняла организация «Новосибирскавтодор».
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
ГБШ известно еще и тем, что неизвестный оставил плакат на перекрестке, в котором попросил мэра начать ремонт. Каким был перекресток до ремонта, смотрите в материале.