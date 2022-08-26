Завершили ремонт разбитого перекрестка Гусинобродского шоссе — 10 фотографий новой дороги

Вчера, 25 августа, завершили ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе в Новосибирске, его качество оценил мэр Анатолий Локоть. Закончить работы планировали до конца сентября.



Ремонт перекрестка ГБШ и улицы Доватора начали в середине июля, до этого губернатор НСО Андрей Травников раскритиковал качество содержания Гусинобродского шоссе и заявил, что на дороге есть ямы размером с колесо. По его словам, глава региона высказал эти претензии Анатолию Локтю.