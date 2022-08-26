СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 59.77
eur 59.60
Тема дняВидеотрансляция «Народной премии НГС»
Все новости
Все новости

Завершили ремонт разбитого перекрестка Гусинобродского шоссе — 10 фотографий новой дороги

Качество выполненных работ оценил мэр Новосибирска

158

По словам мэра Новосибирска, перекресток был в плохом состоянии

Поделиться

Вчера, 25 августа, завершили ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе в Новосибирске, его качество оценил мэр Анатолий Локоть. Закончить работы планировали до конца сентября.

Ремонт перекрестка ГБШ и улицы Доватора начали в середине июля, до этого губернатор НСО Андрей Травников раскритиковал качество содержания Гусинобродского шоссе и заявил, что на дороге есть ямы размером с колесо. По его словам, глава региона высказал эти претензии Анатолию Локтю.

На участке поменяли грунт на глубине более метра

На участке поменяли грунт на глубине более метра

Поделиться

— Несмотря на регулярный поддерживающий ремонт, асфальт постоянно разрушался. Специалисты провели обследование и выяснили, что здесь фактически не было дорожной подушки, вместо нее был слой строительного мусора, — отметил Анатолий Локоть.

Если на объекте в течение 5 лет возникнут дефекты, то подрядчик будет их исправлять

Если на объекте в течение 5 лет возникнут дефекты, то подрядчик будет их исправлять

Поделиться

После исследования решили заменить грунт на глубине более метра, обустроить дорожную подушку.

По словам мэра, работники вывезли более 2 тысяч кубометров грунта, заменили его, уложили три слоя асфальта

По словам мэра, работники вывезли более 2 тысяч кубометров грунта, заменили его, уложили три слоя асфальта

Поделиться

По словам мэра, работники вывезли более 2 тысяч кубометров грунта, заменили его, уложили три слоя асфальта, а на данный момент наносят разметку.

В мэрии Новосибирска сообщили, что срок завершения работ по контракту — <nobr class="_">30 сентября</nobr> этого года, но их закончили раньше

В мэрии Новосибирска сообщили, что срок завершения работ по контракту — 30 сентября этого года, но их закончили раньше

Поделиться

Как отметил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, контроль за производством работ ведет не только заказчик, но и независимая организация.

— Были отобраны лабораторные образцы и получены документы о том, что качество асфальта соответствует нормативным требованиям, — добавил Виктор Хихлов.

По мнению начальника МКУ «Управление дорожного строительства», завершить работы раньше срока удалось благодаря подрядчику

По мнению начальника МКУ «Управление дорожного строительства», завершить работы раньше срока удалось благодаря подрядчику

Поделиться

В этом году завершили работы на 21 объекте по ремонту дорог

В этом году завершили работы на 21 объекте по ремонту дорог

Поделиться

Работы на перекрестке выполняла организация «Новосибирскавтодор».

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

Из-за ремонта перекрестка общественный транспорт на время изменил схему движения

Из-за ремонта перекрестка общественный транспорт на время изменил схему движения

Поделиться

В планах этого года — 63 объекта дорожного ремонта

В планах этого года — 63 объекта дорожного ремонта

Поделиться

На данный момент наносят разметку на новое дорожное полотно

На данный момент наносят разметку на новое дорожное полотно

Поделиться

ГБШ известно еще и тем, что неизвестный оставил плакат на перекрестке, в котором попросил мэра начать ремонт. Каким был перекресток до ремонта, смотрите в материале.

По теме

Гусинобродское шоссеРемонтДороги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2